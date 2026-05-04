София става част от световното турне на Оливър Трий

След издаването на дългоочаквания си четвърти студиен албум "Love You Madly, Hate You Badly", артистът, продуцент и визуален провокатор Оливър Трий обяви мащабно световно турне, което включва и София. Концертът у нас ще бъде на 22 септември в Pirotska 5 Event Center по покана на Fest Team и е част от най-амбициозната концертна серия в кариерата му досега.

Турнето започва на 30 май в Мексико Сити и преминава през големи градове като Ню Йорк, Лос Анджелис, Лондон, Париж, Берлин, Сидни и Шанхай, както и през фестивали като "Pohoda Festival" и "G! Festival". С мащаб, който обхваща седем континента, това е най-голямото глобално турне на Оливър Трий до момента. Билетите за концерта в София влизат в продажба на 8 май в мрежата на Ticket Station.

Новият албум "Love You Madly, Hate You Badly" включва 17 песни, изцяло написани и продуцирани от Трий. Проектът минава през различни жанрове и настроения, като смесва алтернативен поп, електроника и хип-хоп. Сред вече познатите парчета са "Superhero", "Joyride", "Flowers", "Deep End" и "All You Ever Wanted", които показват различни страни от звученето му.

Албумът е създаден в рамките на двегодишно пътуване по света, по време на което Оливър Трий записва музика на седем континента и в над 80 държави. Това личи и в самия звук на проекта – в разнообразните инструменти, културни влияния и звукови детайли, които го правят едновременно експериментален и личен.

Роден в Санта Круз, Калифорния, Оливър Трий отдавна изгражда образ, който излиза извън стандартната представа за поп артист. Той е вокалист, продуцент, режисьор и пърформанс артист, който съчетава музика, визуален стил, хумор и самоирония. През последното десетилетие преминава през различни артистични фази, но запазва ясно разпознаваемия си почерк – странен, непредвидим и нарочно преувеличен.

С подход, в който сатирата, пърформансът и музиката вървят заедно, Оливър Трий продължава да развива собствена версия на съвременната поп култура. Концертите му следват същата логика – динамични, визуално силни и трудно предвидими. Публиката в София ще чуе както новия материал от "Love You Madly, Hate You Badly", така и най-популярните песни на артиста.