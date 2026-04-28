Какви конспиративни теории предизвика поредната стрелба срещу Тръмп?

Инцидентът на вечерята на кореспондентите в Белия дом предизвика конспиративни теории както отляво, така и отдясно, според които стрелбата е била инсценирана, за да привлече подкрепа за Доналд Тръмп и неговия екип.

Около шест часа след като въоръжен мъж нахлу на вечерята на кореспондентите в Белия дом, конгресменката Жасмин Крокет (демократ от Тексас) предложи алтернативна хипотеза: всичко е било измама, пише The Washington Post.

"Имало ли е някога президент, срещу който да е имало толкова много "опити" да бъде убит?", написа Крокет в Threads в неделя в 2:51 ч. сутринта. "Може би е заради хлабавите закони за оръжията, може би заради липсата на финансиране за психично здраве или може би е измама... кой знае..."

Правоохранителните органи все още разследват нападението, но не се появиха доказателства, че администрацията на Тръмп е инсценирала стрелбите. Конспиративната теория обаче се разпространява бързо онлайн, превръщайки се в широко разпространен наратив, че президентът Доналд Тръмп и неговите сътрудници са планирали зловещото събитие, за да мобилизират подкрепа за президента, неговата партия, както и за планираната бална зала в Белия дом - място за събития, за което той твърди, че може да предотврати бъдещи атаки.

Популярна теория

Според популярната теория Тръмп е организирал събитието, за да привлече обществена подкрепа на фона на намаляващите рейтинги на одобрение и прогнозите за загуби на републиканците на междинните избори. Някои казват, че намерението е да се привлече подкрепа за неговия проект за бална зала, който е критикуван за това, че е заобиколил одобрението на Конгреса.

Американската политика е пълна с конспиративни теории за "фалшив флаг" - идеята, че текущо събитие е внимателно организирано, за да служи на политическа цел. Но бързането с осъждане след стрелбата в събота беше рязко и мощно. Теориите са преминали през политическия спектър, от про-Тръмп десницата до най-яростните критици на президента като Крокет.

Експерти по дезинформация казват, че конспирациите подчертават намаляващата популярност на Тръмп в средите на MAGA (Асоциация за граждански и граждански асоциации), както и враждебността на левицата към него и естественото желание на хората да осмислят кризите, когато има малко надеждна информация.

Около една пета от левите и либерални инфлуенсъри и политици, които са публикували в профилите си за стрелбата, са използвали конспиративен език, според анализ на Post на публикации и подкасти в социалните медии. Някои зрители интерпретираха клип на кореспондент на Fox News в Белия дом, който е прекъсван на живо, като доказателство, че телевизията се опитва да я спре да разкрие, че инцидентът е бил инсцениран.

По-късно кореспондентката Айша Хасни коригира разказа в публикация в X. "Разговорите ни прекъсваха, защото почти няма сигнал в тази бална зала", отбеляза тя.

Белият дом и Крокет не отговориха веднага на исканията за коментар.

Какви са обясненията?

"Има смисъл да се изгради разказ в опит да се осмисли странното", казва Уитни Филипс, професор в Университета на Орегон, която изследва информационната политика.

В една фрагментирана информационна среда обаче усилието рискува да създаде несвързана картина.

"Колективното тълкуване е едно от първите неща, които се случват, когато има някаква криза или събитие, при които отговорите не са ясни или има някаква неяснота. А в наши дни винаги има неяснота", обяснява Филипс.

Тези конспиративни теории се увеличават, тъй като поддръжниците на MAGA се връщат към подобни фалшиви теории, че Тръмп е инсценирал собствения си опит за покушение през 2024 г. в Бътлър, Пенсилвания.

Въпреки че теориите са част от продължило месеци разделение в медийния пейзаж на MAGA, взети заедно, тези сили означават, че "има по-скоро структура на стимул и разрешение за подобни твърдения", добавя Филипс.

Други потребители, като бившата инфлуенсърка на MAGA Ашли Сейнт Клер, посочиха други моменти след стрелбата, за да предложат различен вид координация. След като десетки консервативни инфлуенсъри и поддръжници на Тръмп направиха подобни публикации в X, заявявайки, че инцидентът подчертава необходимостта от нова бална зала на Белия дом, както Тръмп е поискал, Сейнт Клер твърди, че много от тях вероятно са споделили темата за разговор в частни групи, за да увеличат привлекателността ѝ.

"Всичко около MAGA е фалшиво, инсценирано и координирано", заяви тя във видеоклип в TikTok. "Ако MAGA не харесва хората, които създават конспиративни теории поради пълната липса на прозрачност от балните зали до досиетата на Епстийн, може би трябва да направят известна интроспекция на средата, която са създали."

Какво точно се случи

Гала вечерята потъна хаос малко след 20:30 ч. в събота, когато мъж препусна през контролно-пропускателен пункт в хотел "Уошингтън Хилтън" в очевиден опит да влезе в балната зала, където се провеждаше вечерята на кореспондентите от Белия дом - с първото участие на Тръмп като президент.

Въпреки че хаосът в балната зала беше краткотраен - суматохата приключи след минути - хаосът в интернет продължи.

"Един от проблемите с конспиративните наративи през първите няколко дни след новинарско събитие е тяхната трайност, отбелязва Джоан Донован, професор в Бостънския университет, която изследва медийните манипулации. "Отрицанието на конспирациите е, че те са невероятно упорити, държат хората в капан и ги карат да се връщат. Хората попадат в тези капани през цялото време."

Конспиративните теории обаче се засилват и когато засягат чувствителен въпрос: Тръмп наистина иска да построи балната си зала и представи стрелбата като доказателство за нейната необходимост.

"Имаме нужда от балната зала", каза Тръмп на пресконференция в Белия дом в събота след стрелбите.

Около 10 часа по-късно той отиде още по-далеч в публикация в Truth Social, заявявайки, че стрелбата "никога нямаше да се случи, ако свръхсекретната бална зала от военен клас, която в момента се строи в Белия дом, беше съществувала".

Според Филипс, като е говорил за балната зала толкова скоро след инцидента, Тръмп вероятно е създал неудобно чувство на когнитивен дисонанс у някои хора, като те са разрешили проблема, правейки си прибързани заключения.

Изявленията на Тръмп изглежда са разпалили пламъците.

"Абсолютно безумно е, че има по-голям от нула шанс администрацията на Тръмп да организира нападение с огнестрелно оръжие, за да изгради обществена подкрепа за бална зала", написа журналистът на свободна практика Джеймс Ли в отговор на публикацията на Тръмп в Truth Social. "Общественото настроение е страничен продукт на дългогодишната правителствена гнилост", след това добави Ли в отговор на молба за коментар. "Тук идва отговорът на Тръмп - оправдава нова бална зала и разширява наблюдението на американците, което само засилва идеята, че инцидентът е бил инсцениран."

След опита за покушение срещу Бътлър, фракции от либерали и критици на Тръмп теоретизираха, че нападението е било инсценирано, за да се генерира подкрепа и симпатии към Тръмп по време на президентската му кампания. Миналата седмица все по-голям брой поддръжници на MAGA започнаха да публикуват за същото нещо, което според Филипс подчертава как Тръмп губи контрол над базата си от поддръжници.

"В мрежите има аудитория за анти-Тръмп съдържание, която иначе би била доста лоялна към движението MAGA", отбелязва Филипс. "Сега анти-Тръмпизмът все повече се превръща във възможност за брандиране на тези десни инфлуенсъри."