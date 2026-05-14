IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 25

За първи път етнически турчин става премер на германска провинция

Родителите на Джем Йоздемир са били гастарбайтери

14.05.2026 | 07:52 ч. 12
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

За първи път в своята история Германия ще има премиер на провинция, който е етнически турчин, предаде бТВ.

Ветеранът на „Зелените“ и дългогодишен неин лидер Джем Йоздемир положи клетва като министър-председател на Баден-Вюртемберг. На изборите в провинцията през март партията стана първа политическа сила, като изпревари управляващия Християндемократическия съюз с половин процент.

Двете партии получиха по 56 места в местния парламент и постигнаха коалиционно споразумение за разпределение на министерските постове.

Йоздемир е роден преди 60 години в Германия, но родителите му са били гастарбайтери от Турция.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

йоздемир турчин провинция германия премиер
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem