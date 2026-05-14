За първи път етнически турчин става премер на германска провинция

За първи път в своята история Германия ще има премиер на провинция, който е етнически турчин, предаде бТВ.

Ветеранът на „Зелените“ и дългогодишен неин лидер Джем Йоздемир положи клетва като министър-председател на Баден-Вюртемберг. На изборите в провинцията през март партията стана първа политическа сила, като изпревари управляващия Християндемократическия съюз с половин процент.

Двете партии получиха по 56 места в местния парламент и постигнаха коалиционно споразумение за разпределение на министерските постове.

Йоздемир е роден преди 60 години в Германия, но родителите му са били гастарбайтери от Турция.