Какво крие Пентагонът, след като не публикува записите си на НЛО?

Пентагонът е изправен пред критики, след като пропусна строг срок за публикуване на видеоклипове с неидентифицирани аномални явления (UAP), като критиците го нарекоха "прикриване".

Републиканският представител Ана Паулина Луна написа писмо до министъра на отбраната на САЩ на 1 април, в което нареди на Пийт Хегсет да предостави 46 конкретни клипа не по-късно от 14 април 2026 г.

Законодателите заявиха, че видеоклиповете могат да разкрият модели на активност в близост до чувствителни военни обекти и да помогнат да се определи дали обектите представляват потенциална заплаха за националната сигурност.

Заявените кадри включват десетки записани от военни срещи, показващи сферични, пурообразни и подобни на Тик Так обекти, забелязани над военни зони, океани и чувствително въздушно пространство по целия свят.

Съобщава се, че някои клипове са заснели формации на НЛО близо до Иран и Сирия, инциденти близо до американски бази и летища и дори сваляне на самолет през 2023 г. над езерото Хюрон.

Заплахите се простират отвъд мистериозните наблюдения, подчертавайки опасността, която представляват неидентифицираните обекти, когато се появят близо до ограничено въздушно пространство, военни бази и зони за активно обучение.

Луна обаче заяви във вторник следобед в предаването X, че "никой от Пентагона не е отговорил, докато не се свързахме с него, и изглежда, че някой не е предал писмото на съответните органи".

"Колко удобно", добави представителката на Флорида, отбелязвайки, че макар да смята Хегсет за приятел и поддръжник на президента Доналд Тръмп, "президентът е разрешил публикуването, така че който се опитва да бъде сладък в Пентагона, може да си ходи на разходка".

Съобщението беше посрещнато с ярост онлайн, като мнозина казват, че светът заслужава да знае истината

"Американският народ иска всичко това да бъде разсекретено. Няма никаква причина каквото и да е от това да се пази в тайна", коментира един потребител. "Нулева основателна причина, освен да се оправдае харченето на пари от годишния бюджет за група нелоялни федерални служители."

Друг потребител сподели: "Да, звучи като нормален правителствен протокол… "какво писмо?""

Коментирайки изявлението на Луна, че Тръмп е наредил публикуването, един потребител каза:

"Не е ли удивително как нашето правителство не се вслушва в себе си? Или във волята на народа? Съжалявам, сигурно съм се объркал, когато ме учеха, че това е целият смисъл на управлението на първо място."

През февруари Тръмп нареди на федералните агенции, включително Пентагона, да започнат да идентифицират и публикуват файлове, свързани с НЛО, известни още като НЛО, и потенциална извънземна дейност.

"Въз основа на проявения огромен интерес ще насоча военния министър да започне процеса на идентифициране и публикуване на правителствени файлове, свързани с извънземен живот, неидентифицирани въздушни явления (НЛО) и неидентифицирани летящи обекти (НЛО)", написа Тръмп в Truth Social на 19 февруари.

Луна играе важна роля в застъпничеството за прозрачност по отношение на НЛО

Тя председателства работна група за федерални тайни на Камарата на представителите, фокусирана върху разследването на UAP, разсекретяването на федерални записи и защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности.

В писмото от началото на април тя пише:

"Продължаващата липса на прозрачност около тези аномалии и потенциалната заплаха за националната сигурност, която те представляват, е обезпокоителна."

Тя добави, че работната група е провела изслушване на 9 септември 2025 г., за да обсъди тези опасения.

"Лицата, подаващи сигнали за нередности, информираха работната група, че AARO разполага с допълнителни видеозаписи на потенциални наблюдения на UAP", пише тя. "За да продължи разследването си, работната група изисква определени видео файлове, свързани с наблюденията на UAP."

Според съобщенията, поисканите кадри показват сферични обекти, които се промъкват през облаците, кръжат над открити води и се появяват многократно близо до американски военни кораби и подводници.

Няколко клипа са заснети от изтребители, разузнавателни апарати, самолети и дронове, действащи в региони като Персийския залив, Афганистан и Източнокитайско море.

В множество случаи е проследяван повече от един обект, движещ се с висока скорост едновременно, което поражда опасения относно възможна координирана дейност в близост до чувствителни военни операции.

Едно от заявките: "Сферичен UAP над AFG в и извън облаците, 23.11.2020 г." е видеоклип, за който се твърди, че показва масивен диск, който се промъква в и извън облачната покривка.

Разследващите журналисти Джереми Корбел и Джордж Кнап, които изтекоха части от клипа, заявиха, че кадрите са заснети от правителствени служители над границата между Афганистан и Пакистан през ноември 2020 г.

Обектът е забелязан по време на разузнавателна мисия от високопланинска платформа на ВВС.