Двама души са убити, а четирима ранени при стрелба в Испания

Най-малко двама души бяха убити, а четирима - ранени при стрелба през нощта в град Ел Ехидо в Южна Испания, съобщи днес националната полиция, цитирана от Ройтерс.

Заподозреният стрелец е задържан, уточниха силите на реда.

Двамата убити са били свързани с мъжа, заподозрян за стрелбата, каза говорител на Гражданската гвардия, без да навлиза в подробности.

Двамата ранени са на възраст под 18 години, съобщава испанският вестник "Паис".

