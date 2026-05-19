Двама души са убити, а четирима ранени при стрелба в Испания

Заподозреният стрелец е задържан

19.05.2026 | 09:53 ч. Обновена: 19.05.2026 | 09:53 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Най-малко двама души бяха убити, а четирима - ранени при стрелба през нощта в град Ел Ехидо в Южна Испания, съобщи днес националната полиция, цитирана от Ройтерс. 

Заподозреният стрелец е задържан, уточниха силите на реда.

Двамата убити са били свързани с мъжа, заподозрян за стрелбата, каза говорител на Гражданската гвардия, без да навлиза в подробности.

Двамата ранени са на възраст под 18 години, съобщава испанският вестник "Паис".
(БТА)

 

стрелба Испания Ел Ехидо
