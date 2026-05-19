Силно земетресение разтърси крайбрежието на Перу ВИДЕО

Земетресение с магнитуд 5,9 разтърси крайбрежието на Перу във вторник, съобщи Германският изследователски център за геонауки. Земетресението е било на дълбочина 10 км (6,21 мили), пише Ройтерс.
Според Геофизичния институт на Перу, сеизмичното събитие (което е било усетено с умерена интензивност в Лима) е настъпило на дълбочина 81 километра, а епицентърът му е бил локализиран на 41 км южно от град Ика.
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
Damage has been reported in Ica, Peru, after the 5.9-6.1 magnitude earthquake. #Sismo #Temblor https://t.co/APINnv25eb pic.twitter.com/zl92AZ2n5E— GeoTechWar (@geotechwar) May 19, 2026