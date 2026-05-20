Ваучери за 100 евро за култура за всички, навършващи 18 г. в Хърватия

Министерството на културата и медиите на Хърватия и Финансовата агенция обявиха началото на пилотен проект, чрез който на всички млади хора, навършващи 18 години през 2026 г., ще бъдат предоставени ваучери на стойност 100 евро, които да похарчат за културни дейности, вариращи от театър и кино до музеи и книги, предаде хърватската агенция ХИНА.

Министърът на културата Нина Обулен Коржинек каза, че целта е чрез картата „Kooltura“ да се осигури финансова подкрепа и културното съдържание да стане по-достъпно за младите хора.

„Преди всичко искаме да насърчим навика за участие в културния живот и след първата година ще видим какво ги интересува най-много и за първи път ще получим точни данни за това“, каза министърът.

Тя добави, че проектът ще изпрати сигнал и към културните институции как да ангажират по-младата публика.

Обулен Коржинек каза, че правителството иска младите хора да продължат да се интересуват от култура, след като напуснат училищната система, където до голяма степен други избират съдържанието вместо тях, като им даде възможност да избират дейности според собствените си интереси.

Тя също така подчерта, че картата може да се използва в цяла Хърватия в кина, културни центрове, музеи, образователни центрове и онлайн покупки на книги.

Проектът е на стойност 4,9 милиона евро през първата година, включително инвестициите в информационната система, мобилното приложение, интеграцията на потребителите и техническата инфраструктура, като за самите ваучери са отпуснати около 3,5 милиона евро.

(БТА)