Украйна се справя по-добре от очакваното, сега идва редът на Европа

Украйна стабилизира фронта и постигна нетни териториални печалби през последните няколко месеца, като въздушните и наземните дронове станаха доминиращи на бойното поле. Характерът на войната се промени, като линията на фронта вече не е мястото, където войната вероятно ще бъде спечелена или загубена, а по-влиятелната част от войната се води в зоната зад линията на фронта, пише в анализа за Bloomberg колумнистът Марк Чемпиън. Съюзниците на Украйна трябва да разработят стратегия, която да укрепи както военната, така и обществената отбрана на Киев и да създаде път за интеграцията на Украйна в Европейския съюз и западните структури за сигурност.

В последно време вниманието на света е толкова фокусирано върху Иран, че е лесно да се изгуби представа за това, което се случва в много по-голямата война в Украйна. Там много неща се промениха от началото на годината, което изисква някои нови подходи от европейските съюзници на Киев, дори когато Москва отново заплашва с ядрен Армагедон. След суровата зима Украйна успя да стабилизира фронта през последните няколко месеца, като на моменти дори отбеляза нетни териториални печалби. Като цяло характерът на бойното поле се промени по начин, който отслабва превъзходството на Русия в човешки ресурси, артилерия и бронирана техника - и всичко това, точно когато събитията в Иран забавиха мирния процес, воден от САЩ. Въздушните и наземните дронове са станали толкова доминиращи, че разполагането на войски в предни позиции - така наречената нулева линия - вече не служи на военни цели за отбраната на Украйна, защото те не могат да се движат над земята, без да бъдат убити, и е практически невъзможно да бъдат ротирани или снабдявани, каза ми Микола Биелиесков, научен сътрудник в Националния институт за проучвания в областта на сигурността в Киев.

Всъщност дроновете са променили същността на въоръжения конфликт до такава степен, че нулевата линия може вече да не е мястото, където войната вероятно ще бъде спечелена или загубена. Сега в тези най-предни позиции има едва по трима украински войници на километър и те са се превърнали в тежест, каза Белиесков. Изощарените им, брадати образи, когато най-накрая излязат от окопите си, служат само за да предизвикат възмущение и да разубедят хората у дома да се записват в армията. Това би било катастрофално, ако не беше фактът, че Москва е изправена пред същите предизвикателства - утежнени от факта, че като нападаща сила нейните войски нямат друг избор, освен да се излагат повече на тази безмилостна, пренаситена с дронове среда.

По-влиятелната част от войната се води в ивица, която сега се простира до 300 километра зад линията на фронта,

като всяка от страните използва дронове и ракети със среден обсег, за да унищожи логистичните вериги на другата и усилията ѝ да концентрира сили. Отвъд тази разширена зона ударите с дълъг обсег придобиват все по-голямо значение, тъй като всяка от страните се опитва да подкопае обществената подкрепа за военните усилия на другата. Тази част от войната дълго време беше едностранна. Но Украйна вече е в състояние да се мери с Русия в ударите с дронове с дълъг обсег, въпреки че все още не разполага със средствата да се съревновава с по-трудните за поразяване балистични ракети.

Ударите по руските съоръжения за съхранение и износ на петрол са сред факторите, които унищожават печалбите, които Москва реализира, след като президентът Доналд Тръмп облекчи санкциите в началото на войната в Иран. Руската икономика е под нарастващ натиск. На 12 май правителството понижи прогнозата си за растеж за 2026 г. от 1,3% на 0,4%. Украинските удари оказват и психологическо въздействие, като правят по-трудно за руснаците да игнорират факта, че са във война. През нощта в неделя Украйна изстреля почти 600 дрона срещу цели в Русия, включително в и около Москва, като уби най-малко четирима души. Рейтингите на президента Владимир Путин в проучванията спадат, дори ако политическата му позиция остава силна.

С напускането на ОПЕК от Обединените арабски емирства се очертава излишък на петрол, веднага щом конфликтът в Иран приключи, което повишава вероятността от по-нататъшни понижения на прогнозите за растеж. Вероятно поради тази затъмняваща се перспектива Путин наскоро заяви, че според него войната "приключва". Не съм сигурен, че той вярва в това повече от Тръмп, когато той повтаря отново и отново, че иранците са на път да "се предадат" и войната там е спечелена. Но Путин явно сега смята, че това е, което руснаците искат да чуят.

Според неотдавнашен доклад във вестник "Файненшъл таймс" Путин е загубил надежда, че Тръмп ще принуди Киев да капитулира, и се готви за продължителна война, убеден от генералите си, че до есента могат да превземат останалата част от Донбас - и след това да поискат още територия в замяна на примирие. Макар че изчисленията за такава бърза победа граничат с илюзиите, описанието на настоящите нагласи в Кремъл звучи правдоподобно. Именно във войната за сърцата и умовете Путин има известни основания за оптимизъм.

Във вторник Русия започна огромни ядрени учения в Беларус, бивша съветска сателитна държава, която граничи с Украйна и три държави-членки на Организацията на Северноатлантическия договор. Руското министерство на отбраната заяви, че в маневрите участват 64 000 войници, 140 самолета, 73 военни кораба и 13 подводници, както и балистични ядрени ракети. Въпреки че ядрен удар остава крайно малко вероятен, целта на Путин е ясна: да подкопае западната подкрепа за отбраната на Украйна, в момент, когато доверието на Европа в готовността на САЩ да разшири ядрения си чадър върху съюзниците си съгласно клаузата за колективна отбрана по член V на НАТО е изчезнало.

Междувременно вътрешната политика в Украйна изглежда все по-взривоопасна на фона на разкритията за корупция в близкото обкръжение на президента Володимир Зеленски. Антикорупционните органи в Киев тази седмица започнаха официално разследване за пране на пари срещу бившия му шеф на кабинета Андрий Ермак.

Путин, разбира се, не е изправен пред подобна заплаха, защото се е погрижил Русия да няма независими прокурори или съдилища. По същия начин контролираните от държавата медии в Русия са далеч по-послушни в потушаването на лошите новини от фронта, отколкото тези в Украйна.

Резултатът е, че трудностите на Киев с набирането на войници и дезертирането продължават с пълна сила. Технологиите помагат, но както каза заместникът на Ермак, Кирил Буданов, в интервю за местни медии миналия месец, това е "огромен, колосален проблем", защото "войните не се печелят без хора". Това не означава, че Киев ще или трябва да се предаде пръв, защото за украинците това е борба за оцеляване, докато за руснаците остава инвазия по избор. Все пак това определя предизвикателството пред останалите съюзници на Украйна, защото нейният народ и бойци са изтощени.

Европа трябва да разработи стратегия за Украйна, която вече не зависи от Вашингтон или от неговия ангажимент към НАТО. Тази стратегия трябва да укрепи както военната, така и обществената отбрана на Киев, като убеди украинците, че имат бъдеще, за което си струва да се борят. Ангажиментът за 90 милиарда долара европейско финансиране за Украйна беше решаващ старт; замяната на бившия министър-председател Виктор Орбан в Унгария отвори тази и други врати.

Сега блокът трябва да се споразумее за нова рамка за мирни преговори, независима от САЩ, и да даде надежда на украинците, като създаде специално изготвен път към тяхната интеграция в Европейския съюз и западните механизми за сигурност. Тази политика трябва да се движи бързо, за да доведе до конкретни резултати, но също така да определи реалистичен времеви график и процес за евентуално пълно членство в ЕС.

Добрата новина е, че повечето от европейските лидери вече признават, че интегрирането на голямата военна и дрон индустрия на Украйна предлага най-добрата им гаранция за сигурност срещу ревизионисткия Кремъл, при липса на надежден партньор от САЩ.

Това разбиране за Киев като гарант на сигурността трябва да бъде отправната точка за всичко, което правят. По-малко обнадеждаващо е, че тази война се превърна в състезание на нарративи и доверие, колкото и в борба за територия, така че съюзниците на Украйна трябва да се прегрупират и да реагират съответно. Те не могат да се поддадат на ядрените заплахи на Путин, които са по-скоро знак за отчаяние, отколкото за сила. За собственото си добро те трябва да намерят нов посредник, който да замести САЩ, и да гарантират, че Киев ще оцелее след това, което изглежда като последния военен залог на Москва това лято.