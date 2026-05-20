Как да понижим кортизола натурално?

Кортизолът често се нарича хормон на стреса, но това определение показва само част от картината. В малки, добре регулирани количества той помага да се събудим, да останем фокусирани и да реагираме на предизвикателства. Проблемът възниква, когато стресът стане постоянен и нивата на кортизол останат високи за дълго време – нещо, което все по-често се среща в съвременния начин на живот. С течение на времето този дисбаланс може да повлияе на съня, обмяната на веществата, настроението и дори на дългосрочното здраве.

Добрата новина е, че кортизолът е силно повлиян от ежедневните ни навици. Вместо да изисква крайни мерки, той често може да се регулира чрез последователни, естествени промени в начина на живот.

Естествени стратегии за понижаване на кортизола

Малките, но постоянни навици могат значително да повлияят върху регулирането на стресовите хормони:

Осигурявайте си качествен и редовен сън, тъй като нарушенията в съня са силно свързани с повишен кортизол.

Практикувайте умерена физическа активност, която помага на организма да се адаптира по-добре към стреса.

Използвайте техники за релаксация като медитация или дълбоко дишане.

Поддържайте близки социални връзки и прекарвайте време с хора, които ви действат успокояващо.

Отделяйте време за любими занимания като музика, хобита или смях.

Ограничете приема на кофеин, особено в по-късните часове на деня.

Спазвайте сравнително постоянен дневен режим.

Тези навици подпомагат нервната система да премине от състояние на напрежение към възстановяване и баланс.

Храни, които подпомагат балансирането на кортизола

Храненето играе ключова роля за начина, по който тялото реагира на стрес. Богатите на хранителни вещества продукти подпомагат стабилизирането на кръвната захар, намаляват възпалението и подкрепят мозъчната функция.

