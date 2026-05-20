Путин търси подкрепа от Си в Пекин на фона на проблемите на фронта

Няколко дни след като украински атаки с дронове разтърсиха Москва, руският лидер Владимир Путин замина за Пекин, където в сряда се срещна с китайския лидер Си Цзинпин, за да потърси подкрепа за икономиката на страната си и да демонстрира близките си връзки с най-важния стратегически партньор на Русия. Путин пристигна малко след като президентът Тръмп си тръгна, в две последователни визити, които показаха нарастващата централна роля на Си в глобалните събития, пише WSJ.

В рамките на няколко дни две военни сили, САЩ и Русия, потърсиха помощта на Китай за конфликтите си в Иран и Украйна. За Путин визитата идва на фона на кървава патова ситуация във войната. Украйна драстично увеличи производството си на експлозивни дронове, които не позволяват на руската армия да постигне значителни успехи на бойното поле и се използват за атакуване на нефтена инфраструктура и военни цели в Русия.

В неделя Украйна осъществи най-голямата си атака срещу Москва от повече от година, като изстреля стотици дронове и уби трима цивилни. Китай помогна за поддържането на руската икономика, която беше засегната в хода на войната от западните санкции, ограниченията върху износа на енергия и нарастващата инфлация, подхранена от преориентирането към отбранително производство. Си и Путин обявиха "безгранично" приятелство между страните си през 2022 г., малко преди началото на войната, и руският лидер е нетърпелив да покаже, че тази връзка остава.

"За Путин това е най-важната му двустранна връзка", каза Майкъл Макфол, професор по политически науки в Станфордския университет и бивш посланик на САЩ в Русия. "Той иска светът да разбере, че Русия, а не САЩ, е най-важният партньор на Китай. Той се нуждае от Китай, за да поддържа военните си усилия."

В сряда в Пекин Путин нарече Си "скъп приятел". Си обикновено нарича Путин "стар приятел".

Техните публични ласкателства са малко по-близки от декларацията на Тръмп към Си миналата седмица, че "за мен е чест да бъда твой приятел". Руският лидер също използва китайска идиома, за да изрази на Си колко му е липсвал: "Един ден без теб се усеща като три есени."

Путин каза на Си, че приятелските отношения между двете страни са стабилизиращ фактор

на международната сцена и че двете страни работят за изграждането на "по-справедлив и демократичен световен ред", според руската държавна информационна агенция РИА Новости.

Си заяви, че отношенията между двете страни са достигнали високо ниво, защото те "непрекъснато задълбочават политическото взаимно доверие и стратегическото сътрудничество" и работят за "защита на международната справедливост и правосъдие", според китайското министерство на външните работи. Руският и китайският лидер са създали необичайно близка връзка, която някои анализатори наричат "стратегическа мъжка дружба".

Си подари на Путин торта за 61-вия му рожден ден по време на среща на върха в Бали, който те отпразнуваха с колбаси и водка. Путин отвърна в Таджикистан с торта по повод 66-тия рожден ден на Си, украсена с пожелания на китайски. Двамата лидери, които вече са в началото на 70-те си години, са се сближили и по въпроса за дълголетието.

Миг с включен микрофон по време на разходка в Пекин миналата година ги засне да възхваляват силата на съвременните технологии да обърнат процеса на стареене. Двамата са се срещали десетки пъти, включително девет лични срещи от началото на войната в Украйна през 2022 г. Те са провеждали разговори в Чжуннаньхай, оградения комплекс на лидерите, където Си доведе Тръмп в петък. Тази лична връзка между Путин и Си подчертава задълбочаващите се икономически отношения.

Търговията между двете страни се увеличи значително в първите години на войната в Украйна, тъй като Китай купуваше нефт и газ от Русия и й продаваше потребителски стоки и оборудване с военно приложение, използвано за поддържане на военните усилия. Тази търговия се охлади миналата година, след като цените на енергията спаднаха и Русия намали вноса на китайски автомобили.

Путин вероятно ще настоява за увеличаване на износа на енергия за Китай,

най-големият вносител на петрол в света, който се стреми да диверсифицира източниците си и да поддържа ниски цени. Китай получава до половината от доставките си на петрол през Ормузкия проток, включително почти целия износ на суров петрол от Иран. Затварянето на Ормузкия проток, при което Иран спира по-голямата част от корабоплаването, а САЩ блокира иранските пристанища, може да насърчи Китай да купува повече петрол от Русия, която все повече разчита на Пекин, за да компенсира загубената търговия с Европа.

"Войната в Иран кара цените на петрола да се покачват, а Китай изпитва несигурност относно доставките си", каза Джоузеф Уебстър, старши научен сътрудник в Глобалния енергиен център на Атлантическия съвет, който изучава връзките между Русия и Китай.

Това може да означава, че двамата лидери ще обсъдят предложения за газопроводи като "Силата на Сибир 2".

Москва отдавна настоява за този проект за пренос на природен газ към Китай през Монголия, но Пекин е предпазлив, очаквайки допълнителни отстъпки от руските власти, които са под натиск да сключат сделката. Тъй като потреблението на газ в Китай вероятно ще намалее, продажбите през новия газопровод може да не покрият инвестициите в инфраструктурата, каза Уебстър.

Проект, чието разширяване би било по-осъществимо, е газопроводът "Източен Сибир - Тихи океан", който пренася нефт предимно от източна Русия към Китай и руското пристанище Козмино, терминал близо до Владивосток.

Разширяването на сухопътния маршрут би позволило по-голям поток от нефт да се доставя директно в Китай, без да се прехвърля на танкери, което би подобрило нефтената сигурност на Китай, каза Уебстър. От военна гледна точка двете страни се споразумяха на срещата на върха в Пекин да засилят сътрудничеството между въоръжените си сили, според съвместна декларация, цитирана от руската държавна информационна агенция ТАСС.

Путин може също да потърси помощта на Си за получаване на оборудване с двойна употреба, което има военни приложения. Китай е предоставил на Русия оборудване, включително компютърни чипове, части за дронове и навигационно оборудване, като Русия разчита на тази помощ за кампанията си в Украйна. Китай доставя части за дронове и на Украйна, като например оптичния кабел , използван за защита на дроновете от заглушаване. Но обемите са значително по-малки. Миналата година Китай е продал такива кабели на стойност над 40 милиона долара на Русия и около 6 милиона долара на Украйна, според данни на китайските митници, прегледани от The Wall Street Journal.