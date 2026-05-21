IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 57

Руски изтребители са прехванали британски самолет над Черно море

Самолетът на Кралските военновъздушни сили е извършвал рутинен международен полет

21.05.2026 | 09:28 ч. 47
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Британското министерство на отбраната съобщи, че два руски военни самолета "многократно и опасно" са прeхванали невъоръжен шпионски самолет на Кралските военновъздушни сили над Черно море миналия месец, предаде кореспондентът на БНР.

Руски изтребител Су-35 се е приближил до разузнавателния самолет, така че да задейства аварийните му системи и да деактивира автопилота му. Самолет Су-27 също е извършил шест близки преминавания покрай британския самолет, минавайки едва на шест метра от носа му.

Министърът на отбраната Джон Хийли похвали "изключителния професионализъм" на екипажа на Кралските военновъздушни сили по време на "неприемливите" руски полети, които според министерството на отбраната са най-опасното руско действие от 2022 г. насам, когато руски пилот изстреля ракета по британски разузнавателен самолет.

От министерството на отбраната заявиха, че техният самолет е извършвал рутинен международен полет, за да помогне за осигуряването на източния фланг на НАТО.

Осъждайки въздушните прехващания, Хийли заяви: "Този инцидент е пореден пример за опасно и неприемливо поведение от страна на руски пилоти спрямо невъоръжен самолет, действащ в международното въздушно пространство".

Министерството на отбраната и Министерството на външните работи призоваха руското посолство да осъди инцидента.
 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

руски самолети британски самолет прехващане Черно море
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem