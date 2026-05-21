Руски изтребители са прехванали британски самолет над Черно море

Британското министерство на отбраната съобщи, че два руски военни самолета "многократно и опасно" са прeхванали невъоръжен шпионски самолет на Кралските военновъздушни сили над Черно море миналия месец, предаде кореспондентът на БНР.

Руски изтребител Су-35 се е приближил до разузнавателния самолет, така че да задейства аварийните му системи и да деактивира автопилота му. Самолет Су-27 също е извършил шест близки преминавания покрай британския самолет, минавайки едва на шест метра от носа му.

Министърът на отбраната Джон Хийли похвали "изключителния професионализъм" на екипажа на Кралските военновъздушни сили по време на "неприемливите" руски полети, които според министерството на отбраната са най-опасното руско действие от 2022 г. насам, когато руски пилот изстреля ракета по британски разузнавателен самолет.

От министерството на отбраната заявиха, че техният самолет е извършвал рутинен международен полет, за да помогне за осигуряването на източния фланг на НАТО.

Осъждайки въздушните прехващания, Хийли заяви: "Този инцидент е пореден пример за опасно и неприемливо поведение от страна на руски пилоти спрямо невъоръжен самолет, действащ в международното въздушно пространство".

Министерството на отбраната и Министерството на външните работи призоваха руското посолство да осъди инцидента.

