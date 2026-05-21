Земетресение с магнитуд 4,4 разтърси района на Неапол

Земетресение с магнитуд 4,4 разтърси рано тази сутрин района на Флегрейските полета, вулканична област на няколко километра от Неапол, съобщи италианският Национален институт по геофизика и вулканология (INGV), цитиран от Франс прес.

Земният трус е бил регистриран в 5:50 ч. местно време (6:50 ч. българско) на дълбочина 3 километра.

Епицентърът му е бил в живописния средиземноморски залив на Поцуоли, крайбрежно селище, част от Неаполитанския залив и административната област на Неапол.

След първото земетресение е последвал вторичен трус с по-малка интензивност в 5:57 ч. местно време (6:57 ч. българско).

Флегрейските полета, обширна вулканична зона с около 30 кратера, посещавана от туристи от цял свят, където изригване преди 40 000 години е повлияло на климата на планетата, тревожат местните жители и учените поради възобновяване на тяхната активност. Според учените това се дължи на газовете, изхвърляни от магмата, които оказват натиск върху повърхността и разпукват земята.

(БТА)