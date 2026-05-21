Не позволиха на самолет да кацне в САЩ, имало съмнение за пътник с ебола

Полет на Air France, пътуващ за Детройт, беше отклонен към Монреал в сряда следобед поради опасения, че един от пътниците на борда може да е бил изложен на вируса Ебола. Според Митническа и гранична защита на САЩ (CBP), на пътника е било позволено да се качи на полет 378 на Air France в Париж "по погрешка", след като наскоро е бил в Източна Африка, която в момента се бори с рядък вид вирус Ебола, съобщават от AP.

"Поради ограниченията за влизане, въведени за намаляване на риска от вируса Ебола, пътникът не е трябвало да се качва на самолета", се казва в изявление, изпратено до CityNews. "CBP предприе решителни действия и забрани на полета, превозващ този пътник, да кацне на летище Детройт Метрополитън Уейн Каунти и вместо това беше отклонен към Монреал, Канада."

Длъжностните лица не казаха дали пътникът е показвал някакви признаци или симптоми на вируса.

Според платформата за проследяване на полети FlightAware, полетът е кацнал в Монреал в 17:15 ч. и въпросният пътник е бил ескортиран от самолета. След това на полета е било разрешено да продължи към дестинацията си в Детройт, където е кацнал малко след 20:00 ч.

На 18 май CDC и Министерството на вътрешната сигурност на САЩ обявиха 30-дневна забрана за пътуване на лица, притежатели на паспорти извън САЩ от Демократична република Конго, Южен Судан и Уганда, както и проверки на летищата и други пунктове за влизане за всички пътници, които са заминали от летища в тези страни или са ги посетили през последните 21 дни.

В изявление Air France потвърди, че на конгоански пътник на борда е било отказано влизане в Съединените щати.

"Съгласно новите разпоредби, пътниците, пристигащи от определени страни, включително Демократична република Конго, могат да влизат на територията на САЩ само през летище Вашингтон (IAD)", се казва в изявлението. "На борда не е имало спешна медицинска помощ и както всички авиокомпании, Air France е длъжна да спазва изискванията за влизане на страните, които обслужва."

Световната здравна организация (СЗО) обяви епидемията за извънредна ситуация в общественото здравеопазване от международно значение, обезпокоена от нейния "мащаб и скорост".

Досега са потвърдени 51 случая в северните провинции на Конго Итури и Северно Киву и два случая в Уганда, заяви в сряда генералният директор на СЗО Тедрос Адханом Гебрейесус. Има 139 предполагаеми смъртни случая и почти 600 предполагаеми случая.

Базираният в Лондон Център за глобален анализ на инфекциозните заболявания MRC изчисли, че случаите са значително подценени и че действителният брой може вече да надхвърля 1000.