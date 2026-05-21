Надежда Нейнски: Македонските политици губят времето на народа си

Тя припомни, че отношенията на Северна Македония вече не са с България

21.05.2026 | 18:52 ч. 9
Снимка: БГНЕС

Бившият външен министър Надежда Нейнски коментира полтическата ситуация в Северна Македония и отказът им да направят промени в Конституцията.

Лично смятам, че македонските политици губят времето на собствения си народ, каза Нейнски пред bTV.

"Народът на РС Македония се стреми да стане част от ЕС и всъщност политическите игри на върхушката му отнема времето", каза още тя.

Нейнски подчерта, че България има интерес Северна Македония да стане член на ЕС, но само при изпълнените условия за защита правата на българската общност.

По отношение на забавянето на евроинтеграцията на РС Македония, Нейнски изрично подчерта "в крайна сметка всяка държава решава сама за себе си".  

Тя припомни, че отношенията на Северна Македония вече не са с България, а с ЕС, където тя кандидатства. 

Надежда Нейнски Северна Македония
