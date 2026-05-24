IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 26

Вицепрезидентът обмислял оттегляне от президентските избори?

Ванс не се вписва в общата картина, Тръмп слуша Рубио

24.05.2026 | 12:02 ч. 5
Reuters

Reuters

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс обмисля оттегляне от надпреварата на президентските избори през 2028 г. след оставката на Тулси Габард като директор на Националното разузнаване.

Според американски източници Габард е била един от малкото съюзници на Ванс “във възпирането на военните амбиции“ на президента Доналд Тръмп. 

“Меката външна политика“ на вицепрезидента го е насочила към конфронтация с Тръмп, казват източниците. С намаляването на влиянието на Ванс, държавният секретар на САЩ Марко Рубио се превърна в доминиращия външнополитически глас в обкръжението на американския лидер. “Рубио има повече власт от Ванс. Президентът го слуша. Ванс не се вписва в общата картина и не се вписва от дълго време“, допълва източник от Белия дом. 

Тактически ход?

Съобщава се, че оттеглянето на Ванс от предстоящите избори може да бъде тактически ход, позволяващ му да избегне “поемането на отговорност за всичко, което се е случило през последните няколко години“. За да спечели изборите през 2032 и 2036 година, Ванс ще трябва да запази политическото си влияние в продължение на близо десетилетие. 

Свързани статии

На 5 август 2025 г. Тръмп посочи Ванс за свой вероятен наследник на президентските избори през ноември 2028 г. По този начин американският лидер на практика даде да се разбере, че вижда Рубио като кандидат за вицепрезидент на Ванс, тоест като негов кандидат за вицепрезидент.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Джей Ди Ванс избори 2028 САЩ президент надпревара външна политика
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem