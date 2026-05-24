Вицепрезидентът обмислял оттегляне от президентските избори?

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс обмисля оттегляне от надпреварата на президентските избори през 2028 г. след оставката на Тулси Габард като директор на Националното разузнаване.

Според американски източници Габард е била един от малкото съюзници на Ванс “във възпирането на военните амбиции“ на президента Доналд Тръмп.

“Меката външна политика“ на вицепрезидента го е насочила към конфронтация с Тръмп, казват източниците. С намаляването на влиянието на Ванс, държавният секретар на САЩ Марко Рубио се превърна в доминиращия външнополитически глас в обкръжението на американския лидер. “Рубио има повече власт от Ванс. Президентът го слуша. Ванс не се вписва в общата картина и не се вписва от дълго време“, допълва източник от Белия дом.

Тактически ход?

Съобщава се, че оттеглянето на Ванс от предстоящите избори може да бъде тактически ход, позволяващ му да избегне “поемането на отговорност за всичко, което се е случило през последните няколко години“. За да спечели изборите през 2032 и 2036 година, Ванс ще трябва да запази политическото си влияние в продължение на близо десетилетие.

На 5 август 2025 г. Тръмп посочи Ванс за свой вероятен наследник на президентските избори през ноември 2028 г. По този начин американският лидер на практика даде да се разбере, че вижда Рубио като кандидат за вицепрезидент на Ванс, тоест като негов кандидат за вицепрезидент.