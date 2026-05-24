“Владимир Зеленски и неговата шайка предизвикаха жесток отговор от страна на Русия с удара по колежа в Луганската народна република”, заяви зам.-председателят на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев, цитиран от ТАСС.

По думите му това е умишлен терористичен удар срещу деца, което в резултат е последвано от жесток отговор от Русия.

Медведев смята, че за Украйна е било необходимо да получи масирани ракетни удари по разположените в Киев структури.

Според него така е по-лесно да се искат пари и оръжия, а също и да се краде.

Руските удари могат да помогнат за консолидирането на част от електората "около сегашната Киевска власт", което е важно за нея "в хода на бъдещите избори в страната 404", написа той в своите социални мрежи.