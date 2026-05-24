Зеленски предупреждава за възможна руска ракетна атака "Орешник“ срещу Украйна

Президентът Володимир Зеленски предупреди, че Русия може би се подготвя да използва своята ракета със среден обсег "Орешник“ срещу Украйна като част от по-широка атака, която може да е насочена към Киев.

Позовавайки се на украинско разузнаване и информация, споделена от американски и европейски партньори, Зеленски заяви, че Русия изглежда подготвя потенциален удар.

"Нашите разузнавателни служби съобщиха, че са получили данни, включително от американски и европейски партньори, за това, че Русия подготвя удар с ракетата "Орешник“. Проверяваме тази информация“, каза Зеленски, цитиран от украинските медии.

Той добави, че Украйна вижда признаци на подготовка за комбинирано нападение, включващо множество видове оръжия.

Our intelligence services reported receiving data, including from American and European partners, about Russia preparing a strike with the Oreshnik missile. We are verifying this information. We are seeing signs of preparation for a combined strike on Ukrainian territory,… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 23, 2026

"Виждаме признаци на подготовка за комбиниран удар по украинска територия, включително Киев, включващ различни видове оръжия. Посочените оръжия със среден обсег биха могли да бъдат използвани при такъв удар“, каза Зеленски.

"Орешник“ е балистична ракета със среден обсег, за която се смята, че е модифицирана версия на ракетата земя-земя "Рубеж“, която сама по себе си е производна на балистични ракети от съветската епоха.

Русия за първи път използва "Орешник“ срещу Украйна през ноември 2024 г. при удар по град Днепър. Ракетата беше използвана за последно при атака срещу западна Лвовска област на 9 януари.

Зеленски призова украинците да останат бдителни и да се съобразяват с предупрежденията за въздушни нападения.

"Важно е да се действа отговорно по отношение на предупрежденията за въздушни нападения, считано от тази вечер. Руската лудост наистина не познава граници, така че, моля, защитете живота си – използвайте убежища“, каза той.

Възможна въздушна атака

Посолството на САЩ в Киев издаде подобно предупреждение "относно потенциално значителна въздушна атака“, която може да се случи в рамките на 24 часа. Предупреждението на посолството не уточнява какъв тип оръжия могат да бъдат използвани.

Президентът също така призова западните съюзници да увеличат натиска върху Москва, твърдейки, че позволяването на Русия да продължи войната без по-сериозни последици може да насърчи бъдеща агресия другаде.

"Ако на Русия бъде позволено да унищожава животи в такъв мащаб, тогава никое споразумение няма да възпре други подобни режими, основани на омраза, от агресия и удари“, каза Зеленски.

Министърът на външните работи Андрей Сибига също призова партньорите на Украйна "да превърнат солидарността в действия“.

Президентът Зеленски заяви, че Украйна укрепва противовъздушната си отбрана и обеща, че страната ще отговори на руските атаки. Зеленски също така заяви, че войната трябва да приключи с мир, а не с продължаващи ракетни удари, водени от това, което той определи като "нездравословни амбиции на един човек“.