Доброволци на Червения кръст починаха от ебола в ДР Конго

Трима доброволци, работещи за Червения кръст в Демократична република Конго, са починали от предполагаеми случаи на ебола в провинция Итури, епицентърът на епидемията от ебола в страната, съобщи организацията в събота, цитирана от Euronews.

В изявление Червеният кръст се съобщава, че се смята, че доброволците Аликана Удумуси Аугустин, Сезабо Катанабо и Аджико Чандиру Вивиан са се заразили с вируса, докато са обработвали тела на мъртви по време на мисия.

"По време на интервенцията общността не е била наясно с огнището на вируса ебола и огнището все още не е било идентифицирано“, се казва в изявлението. Тези доброволци са загубили живота си, докато са служили на своите общности със смелост и човечност“, се казва още в съобщението на Червения кръст.

Доброволците са сред първите посочени жертви на епидемията, която се предизвиква от редкия вирус Бундибуджо.

В отговор на новината за смъртта им, Тедрос Адханом Гебрейесус, ръководител на Световната здравна организация, заяви, че доброволците са "платили най-високата цена при изпълнение на служебния си дълг“.

"Ранното идентифициране на случаите и навременното лечение спасяват животи и са ключови за овладяване на това огнище. Безопасните и достойни погребения също са от решаващо значение за спиране на предаването на ебола", написа Гебрейесус в X.

Q: How does the #Ebola virus spread from one person to another?

A: Ebola spreads through direct contact with the blood, body fluids, or tissues of an infected person, including someone who has died from the disease. It can also spread through contaminated objects such as bedding,…

82 случая, 7 от тях смъртни

В актуализация за епидемията в петък, Гебрейесус заяви, че досега в ДРК са потвърдени 82 случая на ебола, със седем потвърдени смъртни случая.

Но той каза, че мащабът на епидемията в страната вероятно е „много по-голям“, с около 750 предполагаеми случая и 177 предполагаеми смъртни случая.

Министерството на комуникациите и медиите на ДРК определи броя на предполагаемите смъртни случаи на 204 към петък.

Епидемията се разпространи и в съседна Уганда, която съобщи за още три потвърдени случая на ебола в събота, с което броят на хората с положителен тест в източноафриканската държава достигна пет, според СЗО.

СЗО повиши риска за общественото здраве от епидемията от ебола от „висок“ на „много висок“ в ДРК по-рано тази седмица. Тя заяви, че глобалният риск остава нисък.

Ебола е тежко и смъртоносно заболяване, идентифицирано за първи път през 1976 г. Симптомите могат да включват треска, слабост, диария и повръщане.