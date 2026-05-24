IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 44

Доброволци на Червения кръст починаха от ебола в ДР Конго

Епидемията продължава да се разпространява в Африка

24.05.2026 | 14:40 ч. 3
Reuters

Reuters

Трима доброволци, работещи за Червения кръст в Демократична република Конго, са починали от предполагаеми случаи на ебола в провинция Итури, епицентърът на епидемията от ебола в страната, съобщи организацията в събота, цитирана от Euronews.

В изявление Червеният кръст се съобщава, че се смята, че доброволците Аликана Удумуси Аугустин, Сезабо Катанабо и Аджико Чандиру Вивиан са се заразили с вируса, докато са обработвали тела на мъртви по време на мисия.

"По време на интервенцията общността не е била наясно с огнището на вируса ебола и огнището все още не е било идентифицирано“, се казва в изявлението. Тези доброволци са загубили живота си, докато са служили на своите общности със смелост и човечност“, се казва още в съобщението на Червения кръст.

Доброволците са сред първите посочени жертви на епидемията, която се предизвиква от редкия вирус Бундибуджо.

В отговор на новината за смъртта им, Тедрос Адханом Гебрейесус, ръководител на Световната здравна организация, заяви, че доброволците са "платили най-високата цена при изпълнение на служебния си дълг“.

"Ранното идентифициране на случаите и навременното лечение спасяват животи и са ключови за овладяване на това огнище. Безопасните и достойни погребения също са от решаващо значение за спиране на предаването на ебола", написа Гебрейесус в X.

82 случая, 7 от тях смъртни

 

В актуализация за епидемията в петък, Гебрейесус заяви, че досега в ДРК са потвърдени 82 случая на ебола, със седем потвърдени смъртни случая.

Но той каза, че мащабът на епидемията в страната вероятно е „много по-голям“, с около 750 предполагаеми случая и 177 предполагаеми смъртни случая.

Свързани статии

Министерството на комуникациите и медиите на ДРК определи броя на предполагаемите смъртни случаи на 204 към петък.

Епидемията се разпространи и в съседна Уганда, която съобщи за още три потвърдени случая на ебола в събота, с което броят на хората с положителен тест в източноафриканската държава достигна пет, според СЗО.

СЗО повиши риска за общественото здраве от епидемията от ебола от „висок“ на „много висок“ в ДРК по-рано тази седмица. Тя заяви, че глобалният риск остава нисък.

Ебола е тежко и смъртоносно заболяване, идентифицирано за първи път през 1976 г. Симптомите могат да включват треска, слабост, диария и повръщане.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

ДР Конго ебола доброволци Червен кръст СЗО
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem