Украйна предупреждава за ново поколение руски реактивни дронове

Русия е започнала да използва нов атакуващ дрон с реактивен двигател в отговор на украинските прехващащи дронове, които стават все по-ефективни в бой, съобщи Киев, цитиран от BI.

Русия редовно използва дронове с винтови двигатели, наречени "Геран-2", базирани на прочутия ирански "Шахед", за атакуване на украински градове, но е разработила по-бързи варианти с реактивни двигатели, известни като "Геран-3", "Геран-4" и "Геран-5".

"Геран-3" направи своя боен дебют миналата година. В понеделник украинската военна разузнавателна агенция ГУР заяви, че Русия е започнала да използва по-новия "Геран-4" в атаки през този месец „като контрамярка срещу ефективността на нашите прехващащи“ дронове.

Евтините прехващащи дронове са критично важно средство в арсенала на украинската противовъздушна отбрана, тъй като страната се сблъсква с засилващите се руски бомбардировки.

Михаил Федоров, министърът на отбраната на Украйна, наскоро заяви пред репортери, че броят на дроновете от типа „Геран“, свалени от прехващащите дронове, се е удвоил от началото на годината, докато в същото време доставките за армията са се увеличили.

Прехващащите дронове са въоръжени с малки бойни глави и унищожават целите си, като се сблъскват с тях или експлодират в близост. Но те са проектирани предимно за борба с „Геран-2“, който може да достигне скорост от 115 мили в час, а не с по-бързите варианти.

"Геран-4" се задвижва от турбореактивен двигател китайско производство и може да лети със скорост до 500 км/ч (около 310 мили в час) и да се движи на височина от 5000 метра (1640 фута), съобщи ГУР. Дронът може да пренася силно експлозивна бойна глава на разстояние от 450 километра (280 мили).

Дроновете с реактивни двигатели се изстрелват по дълги релси и ускоряват до скорост на полет, преди двигателят да поеме управлението. ГУР съобщи, че "Геран-4" има подобрена конструкция на корпуса, по-укрепена структура и двигател, който осигурява по-голяма тяга в сравнение с предходните варианти. Дизайнът позволява активно маневриране.

Нито руското министерство на отбраната, нито американското посолство отговориха на исканията за коментар относно оценката на ГУР.

Руските дронове с реактивни двигатели не са били използвани толкова широко в бойни действия,

колкото задвижваните с пропелер Геран-2, въпреки че Москва разшири инфраструктурата за поддръжка на изстрелването им от различни въздушни бази.

Сергей "Флаш" Бескрестнов, съветник в Министерството на отбраната на Украйна, заяви, че Русия е използвала както Геран-3, така и Геран-4 за атака срещу Киев по време на масивно бомбардиране през уикенда, при което загинаха най-малко двама души, а десетки други бяха ранени.

Украйна даде сигнал, че се подготвя за увеличение на броя на руските дронове с реактивни двигатели. Например, производителите на прехващащи дронове заявиха, че разработват по-бързи модели, за да преследват по-новите дронове Геран.

Министърът на отбраната Федоров заяви пред репортери, че Украйна се фокусира върху създаването на запас от евтини ракети-прехватчи, "за да се подготви за появата на дрони с реактивни двигатели", и че Киев вече е започнал тестове.

Украйна има за цел да увеличи производството и да натрупа запас преди есента, каза Федоров, тъй като Русия обикновено засилва ракетните и дронните удари през по-студените месеци.

Възходът на прехващащите дронове, последван от дебюта на реактивните „Герани“ и разработването от Украйна на евтини ракети в отговор на това, следва подобна тенденция през целия конфликт, при която едната страна внедрява нова технология, която принуждава другата да се адаптира и да противодейства.

Украински и западни официални лица често описват конфликта като надпревара във въоръжаването от типа „котка и мишка“, тъй като и двете страни се стремят да спечелят предимство на бойното поле чрез тактически и оръжейни иновации.