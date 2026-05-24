IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 44

Калас: Русия проявява безразсъдна ядрена политика

Тя разкритикува последните атаки срещу Киев

24.05.2026 | 15:08 ч. 16
Reuters

Reuters

Най-новите атаки на Русия срещу Украйна, за които президентът Володимир Зеленски заяви, че са били извършени с балистична ракета със среден обсег “Орешник“, показват “безразсъдна ядрена политика на ръба на войната“, заяви върховната представителка на Европейския съюз за външната политика и сигурността Кая Калас.

“Русия стигна до задънена улица на бойното поле, затова тероризира Украйна с целенасочени удари по градските центрове. Това са отвратителни актове на терор, целящи да убият колкото се може повече цивилни“, каза Калас, цитирана от Ройтерс.

Свързани статии

“Според съобщенията Москва използва балистични ракети със среден обсег “Орешник“ - системи, предназначени да носят ядрени бойни глави, което е политическа тактика за сплашване и безразсъдна ядрена политика на ръба на войната“, посочи Калас. / БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Кая Калас Орешник руска атака Украйна ядрена политика
Новини
Виж всички новини
Войната в Украйна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem