Калас: Русия проявява безразсъдна ядрена политика

Най-новите атаки на Русия срещу Украйна, за които президентът Володимир Зеленски заяви, че са били извършени с балистична ракета със среден обсег “Орешник“, показват “безразсъдна ядрена политика на ръба на войната“, заяви върховната представителка на Европейския съюз за външната политика и сигурността Кая Калас.

“Русия стигна до задънена улица на бойното поле, затова тероризира Украйна с целенасочени удари по градските центрове. Това са отвратителни актове на терор, целящи да убият колкото се може повече цивилни“, каза Калас, цитирана от Ройтерс.

Свързани статии Зеленски предупреждава за възможна руска ракетна атака "Орешник“ срещу Украйна

“Според съобщенията Москва използва балистични ракети със среден обсег “Орешник“ - системи, предназначени да носят ядрени бойни глави, което е политическа тактика за сплашване и безразсъдна ядрена политика на ръба на войната“, посочи Калас. / БТА