Италианският "Ролинг стоун": Дара е по-стойностна певица от родните ни звезди

Сега дори и България има поп звезда, която е по-стойностна от нашите, пише италианското издание на списание "Ролинг стоун" по повод победата на Дара на "Евровизия" във Виена. Публикацията е придружена от интервю, което певицата е дала за журналиста на изданието Матия Баро, предаде БТА.

Срещата между двамата е в същия ден, в който Дара беше приета от премиера на България Румен Радев в Министерския съвет в София. Поради тази причина певицата е закъсняла за интервюто с журналиста с около 10 минути. „Напълно справедливо е тя да се държи като дива, но нейното извинение за това закъснение беше най-неоспоримото – тя имаше среща с премиера на България", коментира авторът на публикацията.

"Извън България никой не знаеше нищо за Дара до победата й на Евровизия", отбелязва още изданието, дефинирайки Дара като "неочаквана победителка". "В родината си обаче Дара е очевидно знаменитост", допълва авторът на публикацията. За това говори и програмата й за деня, в който е срещата й с италианския журналист, последвала срещата с премиера. В същия ден Дара отива да изпълни ангажимента си и като треньор в риалитито "Гласът на България", вечерта участва в клубно парти по повод победата й на "Евровизия", а на следващия ден в 5 ч. сутринта лети за Стокхолм за работа по нови парчета, се казва в статията.

В интервюто за "Ролинг стоун" Дара признава, че още от септември миналата година всеки ден тя си е казвала, че ще победи на "Евровизия".

"Това беше едно желание, отправено към Вселената, без обаче да очаквам наистина нещо". И допълва, че за да го осъществи реално е работила усилено във всеки един момент, за представянето си, за пеенето си, за танците си, за запазване на стабилна психика, за спазване на диета и за да успее наистина да изпита радост на сцената. "Това беше една огромна подготовка, едно огромно упражнение", споделя тя.

Дара допълва, че не е очаквала да се случи нещо подобно, като победата ѝ на "Евровизия", но е вярвала в екипа си и във всички хора, с които е работила. "Имах възможността да работя с истински професионалисти, с невероятни хора", казва тя и посочва, че мисията й е била "Да постави България на картата". Допълва, че е щастлива, че е успяла да го направи, че е привлякла вниманието и че е казала образно казано на света "Ей, ние сме българи, чукаме на вашата врата, отворете ни!".

В интервюто Дара споделя, че е получила силна подкрепа от семейството си, за да отиде на "Евровизия "и казва, че без тази подкрепа е нямало да стигне дотам. Разказва, че след победата на националната селекция за "Евровизия" е била залята от хейт и че дори се е страхувала да излезе от дома си заради тази вълна от омраза, стоварила се върху нея. Но нейният съпруг й е казал да отиде на "Евровизия", защото трябва да победи. "Благословена съм, че имам такива хора до мен", казва Дара.

В интервюто Дара споделя, че има голям план за бъдещето - за нейното лично, за кариерата си и за българската музика. Тя допълва, че "българите нямат наистина суперзвезда в международен план," но, че има артисти и певци, които наистина са представили добре българите. "Ето защо, когато на "Евровизия" чух публиката да скандира името на България, това беше най-хубавото нещо", посочва Дара в интервюто.

"Дипломирах се с българско народно пеене, това е моята основа и тя се завръща в нещата, които правя. Музиката, която ще правя в бъдеще, все още ще съдържа елементи от българския фолклор", разказва още певицата и припомня, че тоалетът ѝ за тюркоазения килим за откриването на "Евровизия" е бил вдъхновен от традицията на кукерите и ролята им във фолклора. "Имаме толкова невероятни и антични традиции, които искам да покажа на света", казва тя и изразява убеждение, че „българската традиция има наистина своя собствена енергия".

В интервюто Дара припомня и кариерата си в телевизията и казва, че е преминала на практика през всички риалити формати и в актива й липсва само участие в "Мастър шеф".

Относно италианския участник в "Евровизия" тази година - Сал Да Винчи, Дара казва, че го обожава, че той е много мил и добър и че харесва песента, с която той е участвал в конкурса.

На въпрос за евентуално сътрудничество с Фред Агейн, Дара отговаря, че той й е пратил вече съобщение чрез агента си. Относно мечтата й за подобно сътрудничество, Дара разказва, че е чула негово ново парче, в което е имало българска фолклорна мелодия. "Когато чух тази песен, си помислих: невероятно е. Българският фолклор, смесен със звученето на един от любимите ми творци. Това ме накара да осъзная, че България е на картата, че нещо започва да се заражда и че има една нова енергия, която започва да топли света", подчертава Дара и казва, че сега тя иска „да разпространи българската любов навсякъде".