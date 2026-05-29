Ядреното напрежение расте: САЩ и Русия с нови тестове на балистични ракети

Този месец, докато делегати от цял свят се събраха в Организацията на обединените нации, за да обсъдят въпросите на неразпространението на ядрено оръжие, САЩ и Русия решиха да напомнят на всички колко огромна разрушителна сила притежават.

На 12 май Русия проведе тестово изстрелване на своята междуконтинентална балистична ракета (МБР) „Сармат“. Руският президент Владимир Путин незабавно обяви, че „Сармат“ ще влезе в бойна готовност до края на 2026 г., пише за RS Павел Девяткин, извънреден сътрудник в Института „Куинси“ и старши сътрудник в Арктическия институт.

На 20 май ВВС на САЩ изстреляха невъоръжена МБР „Минитмен III“. Ракетата е в експлоатация от 1970 г. и може да се наложи да функционира до 2050 г. — с 14 години повече от планираното — защото нейният заместник от следващо поколение, МБР „Сентинел“, закъснява с години и надхвърля бюджета с милиарди.

Нито един от тези тестове не направи нито една от двете страни по-безопасна. Напротив, те влошиха дипломатическата обстановка. А от политическа гледна точка те бяха разрушителни: те допълнително нормализираха идеята, че ядрената политика се състои в изпращане на сигнали, а не в дипломация, точно в момента, в който дипломатите се опитваха да запазят фокуса върху намаляването на риска.

Въздушните сили подчертаха, че тестът им е бил планиран предварително и "не е в отговор на световни събития",

но моментът едва ли е могъл да бъде по-лош: само два дни по-късно 11-тата Конференция за преразглеждане на Договора за неразпространение на ядрено оръжие (ДНЯО) приключи в ООН в Ню Йорк без консенсусен заключителен документ.

Конференцията за преразглеждане на ДНЯО е периодична среща на върха, на която ядрените и неядрените държави в света се събират, за да договорят следващите стъпки към разоръжаване и да се опитат да поддържат жива обещанието на ДНЯО. Провеждана на всеки пет години, конференцията е един от основните стълбове, поддържащи глобалния ред за неразпространение. Когато държавите успеят да се споразумеят за окончателен документ, това показва, че въпреки различията си, те все още споделят обща позиция по отношение на ядрената заплаха.

Но тази година, за трети пореден път, конференцията завърши с провал. Непосредственият казус беше застой между САЩ и Иран относно това как да се третират ядрените дейности на Иран в окончателния текст. Вашингтон искаше пряк език, посочващ Иран, докато Техеран категорично отказа и настоя за осъждане на ядрените държави, които са го атакували в миналото. Председателят, виетнамският посланик До Хунг Виет, дори не си направи труда да подложи последния проект на гласуване. Преди откриването на конференцията той предупреди, че поредният провал би бил катастрофален: „Може да загубим доверието в самия ДНЯО.“

Но фокусирането само върху Иран пропуска по-дълбоката разделителна линия.

"Трагично е, че държавите по ДНЯО пропуснаха важна възможност да потвърдят официално подкрепата си за договора и неговите основни принципи, цели и задачи в момент на нарастващи ядрени опасности", каза Дарил Кимбол, изпълнителен директор на Асоциацията за контрол над въоръженията.

След месец преговори проектът на заключителния документ не успя дори да призове ядрените държави да провеждат преговори за разоръжаване „с неотложност“, въпреки че това задължение вече съществува съгласно член VI от ДНЯО. Вместо това текстът призоваваше към неясен „конструктивен диалог“, който „би могъл да улесни“ бъдещи дискусии.

Междувременно ядрените държави и техните съюзници работиха за отслабване или блокиране на отдавна установени формулировки относно хуманитарните последствия от използването на ядрени оръжия.

Все пак не всичко беше загубено. Въпреки възраженията на САЩ, други държави успяха да включат формулировки в подкрепа на Договора за пълна забрана на ядрените опити (CTBT) и против всякакво възобновяване на ядрените опити. Това беше поне малка защита срещу ерозиращата норма; президентът Доналд Тръмп лансира идеята за възобновяване на опитите, а Русия предупреди, че ще отговори на всяка стъпка на САЩ.

Заключението на конференцията също трябва да се разглежда в перспектива. Както посочва руският експерт по контрол над въоръженията Владимир Орлов, Конференцията за преразглеждане на ДНЯО се отнася както до процеса на преразглеждане, така и до документите за консенсус. Това преразглеждане се състоя и никоя държава не постави под съмнение дали ДНЯО е от съществено значение. Дори ако заплахите за спазването му нарастват, договорът остава в сила.

Действията говорят по-силно от думите, а май беше пълен с противоречия между двете. Американски и руски дипломати в Ню Йорк похвалиха ДНЯО като основа на неразпространението, докато военните им командвания демонстрираха способности, които договорът има за цел да ограничи.

Изстрелванията на "Сармат" и "Минутмен III" съвпаднаха с мащабни руски ядрени учения, проведени от 19 до 21 май. Русия ги обяви за репетиции за използване на ядрени сили в случай на заплаха.

"В резултат на явно провокативни ходове в ядрената сфера стратегическите рискове нарастват, както и опасността от пряк сблъсък между НАТО и нашата страна, с потенциално катастрофални последствия", предупреди руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков.

Никой не мисли сериозно, че предстои първи удар.

В този смисъл възпиращият ефект работи. Истинският проблем е разпадащото се дипломатическо пространство. Дори рутинните ракетни тестове могат да бъдат възприемани като заплахи. От своя страна, заплахите започват да изглеждат като подготовка за война.

Междувременно архитектурата на контрола над въоръженията се разпада. Последната голяма спогодба, ограничаваща стратегическите ядрени оръжия на САЩ и Русия, Новият СТАРТ, изтече на 5 февруари. Въпреки че САЩ и Русия изглеждат да спазват неофициално количествените ограничения на "Новия СТАРТ" след изтичането на договора, никоя от страните не е обвързана с правно задължение да го прави, а няма и механизъм за проверка, който да потвърди спазването.

И така, накъде отива контролът над въоръженията оттук нататък? Конференцията за преразглеждане на ДНЯО беше шанс за ядрените държави да направят най-малкото: да потвърдят ангажиментите си и да третират разоръжаването като съществено за сигурността.

Те се провалиха. Сега, докато поредната конференция в задънена улица отминава и ракетните тестове заемат челни места в новините, сделката на ДНЯО, според която неядрените държави се отказват от бомбата в замяна на напредък в разоръжаването от страна на ядрените държави, изглежда по-небалансирана от всякога.

Историята показва, че надпреварата във въоръжаването винаги завършва с контрол над въоръженията, но често след ненужно ескалиране, а понякога и след почти катастрофа.