Създателите на ИИ се ужасяват от това, че се превръщат в Бог, затова ходят на църква

Когато технологичните бизнесмени се събраха в центъра на Сан Франциско миналата есен за поредица от лекции на влиятелния рисков капиталист Питър Тийл, основната тема на дискусията не беше набирането на средства, а вярата.

Според Пол Тейлър, който присъстваше на събитието, първият въпрос, който хората си задаваха, докато общуваха около шампанско и предястия, е бил:

"Каква е вашата вяра? В какво вярвате?"

Тейлър, бивш продуктов мениджър на Oracle, превърнал се в пастор, беше сред публиката и слушаше поредица от лекции на Тийл за Антихриста. Четиричастната поредица беше водена от Acts 17 Collective - "Acts" - съкращение от "Признаване на Христос в технологиите и обществото" - организация с нестопанска цел, създадена през 2024 г., която организира събития, насочени към християнски технологични работници.

"Това беше наистина забележителна среда, в която темата за вярата и духовността беше първият въпрос, който хората задаваха, докато ядяха предястия и отпиваха шампанско", каза Тейлър.

Силициевата долина, някога известна с това, че е горд атеист, говори повече за Бог, тъй като се появяват силите - и опасностите - на изкуствения интелект. Някои технологични бизнесмени, които изграждат самите инструменти, които биха могли да спасят или сложат край на човечеството, задават въпроси като: трябва ли да ни бъде позволено да развиваме богоподобни сили? И какво означава да си човек, ако можем да играем на Бог?

Самокритието идва, когато господарите на Силициевата долина са обвинени в злоупотреба с божествените си сили

Артър Менш, главен изпълнителен директор на фирмата за изкуствен интелект Mistral, критикува "много религиозната" мания на ръководителите на Силициевата долина за изграждане на общ изкуствен интелект (ОИИ), където компютрите превъзхождат хората във всяка когнитивна задача.

"Цялата реторика за AGI е за създаването на Бог", каза предприемачът пред The ​​New York Times. "Не вярвам в Бог. Аз съм твърд атеист. Така че не вярвам в AGI."

Дори работещите в областта на ИИ, които открито споделят своите етични опасения, са критикувани, че си играят на Бог. Миналата седмица главният технологичен директор на Министерството на отбраната на САЩ заяви, че главният изпълнителен директор на Anthropic Дарио Амодей има "Божествен комплекс", защото иска да ограничи технологията си от това да позволи напълно автономни оръжия или наблюдение на американците в масов мащаб.

"Той не иска нищо повече от това да се опита лично да контролира американските военни и е съгласен да изложи на риск безопасността на нашата нация", написа Емил Майкъл в X.

Всички тези разговори накараха повече технологични експерти да изследват етичните въпроси на изкуствения интелект - и редица групи "вяра и технологии" в района на залива се опитват да отговорят на призива.

Ричард Джанг, 33-годишен изследовател в Google DeepMind, е домакин на месечен молитвен обяд в офиса на компанията си в Маунтин Вю, Калифорния, където около дузина технологични работници се събират, за да обсъдят най-тревожните последици от изкуствения интелект за човечеството.

Джанг казва пред The Times, че е създал християнската молитвена група преди четири години, след като инженер от Google заяви, че системата за изкуствен интелект на компанията има чувства.

"Просто започнахме да се молим, защото, честно казано, ставаше все по-ясно, че изкуственият интелект ще ни повлияе", обяснява той.

По думите му членовете на неговата група са имали много въпроси относно това как да внедрят изкуствен интелект в живота си, като например: "Мога ли да имам пастор с изкуствен интелект? Трябва ли да имаме генерирана от изкуствен интелект музика за богослужение? Трябва ли да наема изкуствен интелект да чете Библията или да се моли с мен, за да преценява моята духовност?"

Джан казва, че неговият собствен храм, църквата "Изкупление" в Сан Хосе, е приел пастор с изкуствен интелект, наред с човешкия си пастор.

"Те го рекламират всяка седмица", допълва Джан. "Те казват: "Хей, ако имате въпрос, попитайте този изкуствен интелект... той е много по-добър в отговарянето на въпроси и други подобни."

Той вярва, че изкуственият интелект може да помогне с образованието, но не може да замести емоционалното пасторство или наличието на някой, който наистина се грижи за паството му.

"Дълбочината трябва да е човешка", казва Джан.

Проблемите на "суперинтелигентността"

Преди десет години Джеймс Кели основава FaithTech, глобална организация с нестопанска цел за християнски работници, които се стремят да изградят технологии, съобразени с религиозните им вярвания. Той каза, че възходът на изкуствения интелект е изпратил нарастващ брой глобални работници в Meta, Amazon, Microsoft и Google в неговата организация.

FaithTech има клонове в 50 града по света, включително в Силициевата долина, и има списък с чакащи от около 120 града, които искат да започнат свои собствени клонове. Всяка общност обикновено се среща веднъж месечно и Кели казва, че всеки град е имал средно между 25 и 34 отдадени участници, много от които са били обезпокоени от ролята си в изграждането на "свръхинтелект" - теоретичен етап, при който машините биха могли да надминат човешкото представяне.

"Един от фундаменталните въпроси, които много от нас си задават, е: какво означава да си човек? Като човек на вярата, мисля, че по-дълбокият въпрос е: как разбираме кой е Бог? Защото мисля, че това ни информира кои сме."

За Кели, който живее в Онтарио, Канада, типичното "евангелие на Силициевата долина" е "вярването, че ние като хора можем да си проправим път към спасението". Но Кели и неговите колеги технологични християни наричат ​​това "капан на приложенията убийци". Вярата, че "ако просто изградим правилната технология, това ще реши всички наши най-дълбоки проблеми", каза Кели, "никога не е работило за обществото".

Кели казва, че много технологични продукти вече показват "уникалните качества на Бог" - като например вездесъщността на iPhone или всезнанието на Google. Сега, допълва той, лидерите в областта на изкуствения интелект дори говорят за "крайните времена" и изследват как биха могли да живеят вечно. Всеки опит да се използва изкуствен интелект, за да се замени уникалната способност на Бог да надхвърля смъртта или да дава живот и безсмъртие, е "опасен", твърди Кели, добавяйки:

"Това няма да свърши добре за нас."

Първият американски папа, Лъв XIV, би се съгласил с тази оценка. Папата, който е от Чикаго, се очертава като един от най-яростните световни критици на изкуствения интелект. Той дори избра името си, за да направи сравнение между ролята си на лидер на Католическата църква, водещ света чрез изкуствен интелект, и Лъв XIII, който си е поставил за мисия да защитава работниците по време на Индустриалната революция.

В публикация в X миналата година папата призова "всички строители на изкуствен интелект да култивират морална проницателност като основна част от работата си - да разработват системи, които отразяват справедливост, солидарност и истинско благоговение към живота".

Използване на изкуствен интелект за "Божията работа"

Пат Гелсингър, християнският бивш шеф на американския производител на чипове Intel, е един от хората, които се вслушват в този призив. Следващия месец той е планиран лектор на Missional AI, среща на върха в Санта Клара, Калифорния, целяща да популяризира технологии, които водят до "човешки просперитет, а не до фрагментация".

И Тейлър, бившият служител на Oracle, който е служил като пастор в Пало Алто, също се заема с каузата. Той казlа, че страхът от суперинтелект пречи на Силициевата долина да се справи с по-непосредствените опасности от изкуствения интелект, като например "тийнейджъри, които имат романтични връзки с чатботове вместо помежду си, и смяна на работата, и свръхбогатите, които стават още по-ултрабогати".

"Действителните несправедливости на технологиите се пренебрегват, защото всички се страхуват от този дракон, който може да ни унищожи всички", отбелязва той.

Тейлър използва теологичен аргумент, за да насърчи технологичните работници да се борят в битката за доброто.

"Казвам, че в християнската версия на сътворението Бог създава хората и ги назначава като свои агенти над своето творение", обяснява той. "Понякога казвам, че технологиите ни правят по-добри богове, в смисъл на малкото "б", в смисъл, че ние представляваме Бог пред света."

Въпреки всички приказки за Бог в Силициевата долина, Райън Бърдж, директор на изследванията във Faith Counts, твърди, че най-малко религиозният регион в Съединените щати вероятно е районът на залива. Въз основа на проучване на Household Pulse от 2024 г., 70% от жителите на Сан Франциско казват, че посещават молитвен дом по-малко от веднъж годишно, докато само 12% казват, че ходят поне веднъж в месеца. Най-религиозните градове, проследени от проучването, са Атланта, Хюстън и Далас.

Но Тейлър казва, че със сигурност има нарастващ интерес към християнството в Силициевата долина, особено след COVID, когато "видяхме хора, които задават по-екзистенциални въпроси. Видяхме хора, изолирани и търсещи общност по нови начини. След това политически имаше много сътресения и преход, които със сигурност повлияха на нещата тук, в района на залива".

И все пак, въпреки всичките си смущения, няма съмнение, че изкуственият интелект създава ново поколение милиардери. Как Тейлър съчетава това огромно натрупване на богатство с християнската вяра и благотворителност?

"Мисля, че много хора са водени тук професионално от желанието да променят света и да правят големи неща, повече отколкото да станат богати", отговаря той, преди да направи пауза. "Въпреки че, знаете ли, мисля, че те наистина обичат да стават богати."