Бившият принц Андрю се появи с огромна синина на лицето

Андрю Маунтбатън-Уиндзор беше забелязан с огромна синина по лицето си, докато излизаше от дома си в Сандрингам.

Черната овца на кралското семейство е бил забелязан да се качва в кола, напускаща имението му.

Той е имал голяма лилава синина, която е покривала дясното му око и по-голямата част от бузата му.

Не е ясно как или кога бившият херцог на Йорк, на 66 години, е получил нараняването. Според източник, близък на опозорения принц, синината не е "причина за безпокойство".

Според лекари, които британската преса потърси за консултация, пациентите могат да получат подобни синини, ако приемат лекарства за разреждане на кръвта и дори много леки удари могат да се превърнат в нещо, което изглежда неприятно.

Те могат да бъдат и резултат от лицева операция. Не се изключва и възможността принцът да "е бил ударен в лицето“.

Андрю Маунтбатън-Уиндзор остава под полицейско разследване, след като беше арестуван през февруари по подозрение за злоупотреба с публична длъжност. След инцидента Андрю рядко евиждан публично.

Междувременно опозореният принц е изправен пред нови обвинения, свързани с приятелството му с покойния педофил финансист Джефри Епстийн.

Миналата седмица беше разкрито, че полицията разследва твърдения, че той се е държал неподходящо към жена, която е работила като сервитьорка в Royal Ascot.

Твърдението, датиращо отпреди почти четвърт век, сега се разглежда от детективи като част от много по-широко разследване на г-н Маунтбатън-Уиндзор за предполагаемо неправомерно поведение при заемане на публична длъжност.