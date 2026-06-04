Путин заяви готовност за компромиси, ако Киев направи същото

Руският президент Владимир Путин заяви, че американският му колега Доналд Тръмп е поискал от Москва да направи определени компромиси по отношение на Украйна. По думите му Русия е готова на такава стъпка, ако Киев направи същото, предаде Reuters.

Путин говори на среща с ръководителите на водещи световни новинарски агенции, проведена в Константиновския дворец в Санкт Петербург. Той посочи, че Русия разполага с всички необходими ресурси, за да постигне военните си цели, и заяви, че руските сили продължават да напредват в Украйна.

Въпреки това руският президент отбеляза, че Москва е готова да търси мирно решение.

"Ние безспорно сме готови и желаем да постигнем споразумение с Украйна по мирен път, и то на основата, за която говорихме по време на срещата с президента Тръмп в Анкоридж", каза Путин.

"Орешник" и позицията към ЕС

Путин коментира и използването на руската хиперзвукова ракета "Орешник" срещу Украйна. По данни в текста ракетата може да бъде оборудвана с ядрена бойна глава, а обсегът ѝ надхвърля 5000 км. Руските сили за първи път изстреляха "Орешник" срещу Украйна през 2024 г.

На срещата в Санкт Петербург Путин заяви, че Русия никога не е използвала това оръжие в реални бойни условия в Украйна, а само е тествала ракетата. По думите му това е било важно във връзка с решенията за пълномащабното използване на "Орешник".

Руският президент заяви още, че Москва е против възможността Европейският съюз да се превърне във военен блок, като определи подобна перспектива като повод за безпокойство.

Според него ЕС може да изиграе положителна роля, ако убеди Украйна да приеме компромис. В същото време Путин заяви, че Киев не е готов на компромиси.

Шрьодер, "Северен поток" и газът за Европа

Путин посочи бившия германски канцлер Герхард Шрьодер като човек, на когото може да се има доверие за посредничество между Русия и Европа.

"Кой, освен Шрьодер, може да действа като посредник?!", обърна се руският президент към участниците в срещата.

Той определи бившия канцлер като държавник със собствени възгледи, който е готов да ги отстоява. В същото време Путин подчерта, че Русия не се опитва да налага на Европа посредник.

Руският лидер заяви също, че Москва е готова да възобнови доставките на газ за Европа. Той призова Германия да вземе решение за бъдещето на газопровода "Северен поток", който е тежко повреден след експлозиите от 2022 г. По думите му подновяването на доставките зависи от Берлин.

Енергийни споразумения с Китай

Путин каза още, че е уверен, че Москва и Пекин скоро ще подпишат нови споразумения в областта на енергетиката. Според него те ще бъдат приветствани от световните пазари, но руският президент не даде повече подробности.

Русия отдавна се стреми към договор за изграждане на нов газопровод - "Силата на Сибир 2", който трябва да доставя газ до Китай през територията на Монголия.

Индия и Казахстан

Путин коментира и отношенията между Русия и Индия, като заяви, че те няма да бъдат засегнати от сътрудничеството на Делхи с Вашингтон.

По думите му САЩ се опитват да оказват натиск върху Индия, включително и върху връзките ѝ с Москва. Руският президент обаче посочи, че е безполезно да се правят опити за натиск върху премиера Нарендра Моди.

Путин говори и за двустранните отношения с Казахстан, които според него се развиват "много успешно, във възходяща посока".

"При това искам да кажа още веднъж, че нашите казахстански приятели, партньори, съвсем не са лесни. Винаги по почти всеки въпрос има остра дискусия. Това касае и финансовите взаимоотношения, и отношенията в сферата на промишлеността, условията за инвестиционни дейности, и всякакви големи проекти", добави Путин, цитиран от ТАСС и БТА.