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Агентът за набиране на жени за Епстийн е намерен мъртъв в Париж

Даниел Сиад е намерен в дома си

22.07.2026 | 13:40 ч. 5
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Даниел Сиад, агентът за набиране на модели и предполагаем посредник при осигуряването на жени за американския педофил Джефри Епстийн, е бил открит мъртъв в понеделник вечерта в дома си край Париж, предаде Франс прес. Новината съобщи днес прокуратурата в Нантер.

„В понеделник вечерта беше образувано разследване за установяване на причините за смъртта след откриването“ на тялото му в къщата му в Коломб, западно предградие на Париж, уточни прокуратурата.

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Срещу Даниел Сиад бяха подадени няколко жалби, включително за изнасилване. В Париж срещу него се водеше разследване, възложено на специализираната служба за борба с трафика на хора. Той отричаше всички обвинения срещу себе си.
(БТА)

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Тагове:

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