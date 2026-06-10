Европейците вече не виждат САЩ като съюзник

Европейското доверие в американската "гаранция за сигурност" е достигнало исторически дъно, показва проучване, като само един на всеки 10 души в 15 държави вижда САЩ като съюзник, а мнозинството от всички се съмняват, че Америка ще им се притече на помощ, ако бъдат нападнати.

Проучването, публикувано в сряда от мозъчния тръст на Европейския съвет по външни отношения (ECFR) преди критичните срещи на върха на Г-7 и НАТО във Франция и Турция през следващите седмици, разкри "дълбоко европейско недоверие към САЩ", казват авторите.

То също така показва, че макар много европейци да смятат, че отношенията с Вашингтон ще се подобрят, след като Доналд Тръмп напусне поста си, те са все по-готови междувременно да се защитят от ненадеждността на САЩ, като засилят европейската отбрана.

Агресията на американския президент в Близкия изток, заплахите срещу Гренландия, обещанията за изтегляне на войските от европейските бази и скептицизмът относно бъдещето на НАТО също са предизвикали нарастващ европейски прагматизъм, се казва в доклада.

"На целия континент има ясна подкрепа за намаляване на зависимостта от Вашингтон", казва Яна Кобзова, съавтор и старши политически сътрудник на ECFR, пред The Guardian. "Европейците са все по-отворени към по-високи разходи за отбрана и, което е от решаващо значение, показват поразителна степен на увереност, че съседните страни ще им се притекат на помощ при криза."

Павел Зерка, съавтор на Кобзова и също старши политически сътрудник на ECFR, заяви, че ясното обществено търсене на по-голяма самостоятелност и необходимостта от предпазване от американските гаранции за отбрана са "създали прозорец за европейските лидери да отидат по-далеч и по-бързо" по отношение на сигурността.

Проучването, базирано на анкета, проведена през май в Австрия, България, Дания, Естония, Франция, Германия, Унгария, Италия, Холандия, Полша, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария и Обединеното кралство, показа, че средно само 11% от анкетираните във всички страни сега разглеждат САЩ като съюзник.

Доверието е било 16% преди шест месеца и 22% през ноември 2024 г.

Преобладаващото мнение е, че САЩ вече са "необходим партньор", въпреки че 13% от европейската общественост казват, че смятат САЩ за съперник, а 12% за пряк противник

Мнозинството във всяка страна вече не са уверени, че САЩ ще им се притекат на помощ при атака. С изключение на България, повечето хора - включително в страни с големи крайнодесни партии като Франция, Италия, Холандия и Швеция - вярват, че "поне някои европейски страни" ще им помогнат в подобен сценарий.

Европейците сега са средно с 4% по-склонни да подкрепят по-високи национални разходи за отбрана, отколкото миналата година, установи проучването, като Италия е единствената страна, където ясното мнозинство остава против.

Средно 47% от анкетираните подкрепят идеала за колективно вземане на заеми от ЕС за финансиране на по-големи разходи за отбрана, като 35% са против. Подкрепата е най-силна в Португалия (59%), Дания (56%), Холандия (55%) и Испания.

В почти всяка анкетирана страна повечето респонденти казват, че страната им трябва да намали стратегическата си зависимост от американското военно оборудване, като поддръжниците на "купувайте европейско" са най-многобройни в Дания (75%), Холандия (72%), Швеция (70%), Португалия (69%), Франция (66%), Швейцария (64%), Обединеното кралство и Испания (и двете по 62%).

Имаше обаче значително по-малка подкрепа за идеята за намаляване на вътрешните публични разходи, за да се плащат по-високи национални бюджети за отбрана, като най-силна е опозицията в Италия (63%), Австрия (59%), Германия (56%), Испания (54%) и Дания (52%).

Също така имаше малка подкрепа (29%) за замяната на НАТО с нов отбранителен орган само за ЕС, като доминиращото мнение в почти всяка страна с изключение на България, че отношенията между САЩ и Европа "вероятно ще се подобрят", след като Тръмп напусне - мнение, споделяно от 60% или повече във Франция, Испания, Дания, Холандия и Швеция.

Въпреки нарастващите разходи за енергия, 44% от европейците заявиха, че би било "доста лоша" или "много лоша" идея да се възобнови вносът на петрол и газ от Русия.

Амбицията на Украйна да се присъедини към ЕС обаче продължава да разделя европейското обществено мнение, като респондентите в страни, включително Унгария, България, Австрия, Германия и дори Естония, един от най-верните поддръжници на Киев, са по-склонни да се противопоставят на приемането на Украйна "в настоящия контекст", отколкото да го подкрепят.