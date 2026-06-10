"Не се свенят от тероризъм": Путин атакува противниците на Русия

Противниците на Русия не се страхуват от извършване на терористични атаки срещу деца. Това заяви руският президент Владимир Путин на среща с правителството, предава ТАСС.
"За съжаление, можем да констатираме, че нашите противници не се спират пред терористични актове, като имам предвид и удара в Старобелск срещу общежитие. Още веднъж обръщам вниманието на ръководителите на специалните служби и на всички силови структури върху необходимостта да се засили както антитерористичната сигурност, така и сигурността като цяло в цялата образователна и социална система и инфраструктура", подчерта Путин.
Той добави още, че външните предизвикателства са временни, но децата и по-младото поколение са бъдещето на Русия и продължението на нацията.
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"Подобряването на здравето на децата е наш национален приоритет и ние оставаме ангажирани с него, въпреки всички външни предизвикателства. Това са временни, външни предизвикателства, но децата, по-младото поколение, са бъдещето на Русия, продължението на нашия народ", отбеляза Путин.