Китайският лидер Си ще издига отношенията със Северна Корея на "нови висоти“ СНИМКИ

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По време на рядкото си посещение в Северна Корея, китайският президент Си Дзинпин обеща да издигне сложния традиционен съюз на "нови висоти“, вероятно в опит да утвърди отново уникалното влияние на Пекин върху съседния си регион, докато той се приближава до Москва.

При пристигането си на международното летище в Пхенян в понеделник, Си и съпругата му Пън Лиюен бяха посрещнати от севернокорейския лидер Ким Чен Ун на пищна церемония по посрещането, допълнена от военен поздрав с червен килим и ликуващи тълпи, според китайските държавни медии.

На някои улици в столицата също бяха изложени севернокорейски и китайски знамена едно до друго, съобщават световните агенции AP и AFP, цитирани от Euronews.

По-късно Си пристигна на главния площад в Пхенян, където военна почетна гвардия и хиляди хора, включително деца, носещи балони и подскачащи, организираха церемония по посрещането.

Сградите около площада бяха драпирани със знамена на двете страни, гигантски портрети на Ким и Си и червено-жълти знамена, приветстващи китайския лидер и отбелязващи "приятелството и единството“ на нациите.

Вечерта Ким организира банкет за Си и неговата делегация.

Това беше първото посещение на Си в Северна Корея от седем години. Си и Ким се срещнаха за последно в Пекин през септември, след като гледаха военен парад заедно с руския президент Владимир Путин и други чуждестранни лидери.

Стремеж към сътрудничество

Макар че е изключително трудно да се проверят съобщенията, публикувани от държавни медии на Северна Корея и Китай, репортажите от срещата рекламираха съвместен стремеж към по-голямо сътрудничество, без да споменават забраненото от Северна Корея стремеж към ядрени оръжия.

Това предполага, че срещата на върха е довела до резултати, които и двамата лидери биха могли да представят като печалби. Си потвърждава влиянието си върху Северна Корея, а Ким печели някои икономически и политически ползи.

Си изрази готовността на Китай да разшири сътрудничеството в широк спектър от области, включително търговия, селско стопанство, строителство и технологии, съобщи китайската държавна телевизия CCTV в онлайн репортаж.

Според доклада Си е заявил, че двете страни трябва да засилят стратегическото сътрудничество и твърдо да защитават съответния си суверенитет и интереси за сигурност.

Ким, от своя страна, потвърди, че Северна Корея и Китай ще запазят приятелството си като "най-важната стратегическа работа с висок приоритет“, съобщи държавната официална Корейска централна информационна агенция във вторник.

Ким нарече Си "най-големия държавен гост“, казвайки, че разглежда факта, че Си е избрал Северна Корея за дестинация за първото си пътуване в чужбина тази година, като "най-окуражаващата подкрепа“ за Северна Корея, според KCNA.

Ким, чиято страна исторически е зависима от Китай, се сближи с Москва през последните години, като същевременно разшири програмата си за ядрени оръжия. Той засили съюза с Путин, след като изпрати войски да се бият заедно с руските сили срещу Украйна.

Възстановяването на изключителното влияние над Северна Корея би дало на Си предимство в отношенията с президента на САЩ Доналд Тръмп, който многократно е изразявал желанието си да възобнови дипломацията с Ким. Си и Тръмп се срещнаха в Пекин миналия месец и предстои да се срещнат отново в САЩ през септември.

Ядрените амбиции на Северна Корея

Въпреки че двете страни бързо говорят за приятелството си, ангажиментът на Северна Корея към ядрената му програма е трън в отношенията им.

Публичното споменаване на темата от Си беше от решаващо значение за Ким, който отчаяно се стреми да спечели международно признание като ядрена държава, за да призове за отмяна на санкциите на ООН срещу Северна Корея.

Това е в контраст с пътуването на Си до Северна Корея през 2019 г., когато той беше цитиран от китайски медии да казва, че Пекин е готов да играе конструктивна роля в денуклеаризацията на Корейския полуостров. Пътуването на Си през 2019 г. дойде след като ядрената дипломация на Ким с Тръмп се провали по-рано същата година.

Пътуването на Си идва само седмици след като той проведе разговори с Тръмп, по време на които Белият дом заяви, че лидерите "са потвърдили общата си цел за денуклеаризация на Северна Корея“.

Но влиятелната сестра на лидера Ким Чен Ун заяви в навечерието на посещението, че ядрената програма на Северна Корея е "линията без отстъпление“.