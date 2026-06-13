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Тръмп отсече: Споразумението между САЩ и Иран ще бъде подписано утре

Нашите отношения с Иран са много по-различни и по-добри

13.06.2026 | 20:25 ч. Обновена: 13.06.2026 | 20:25 ч. 5
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Споразумението между САЩ и Иран ще бъде подписано утре. Това написа в Truth Social американският президент Доналд Тръмп.

"Споразумението е насрочено за подписване утре и веднага след това Ормузкият проток ще бъде отворен за всички. Нашите отношения с Иран са много по-различни и по-добри от тези, които предишните администрации имаха", каза още Тръмп.

Той подчерта, че отношенията между САЩ и Иран са значително по-добри в сравнение с тези при предишни американски администрации.

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По-рано Иран заяви, че подписването на споразумението няма да стане в неделя.

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