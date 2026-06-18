Берлин: Бундесверът ще брани всяка педя земя от НАТО

Германският външен министър Йохан Вадефул увери натовския съюзник Полша, че германските въоръжени сили – Бундесверът – са готови да защитят източния си съсед, предаде ДПА.

Помолен да коментира в съвместно интервю за германската телевизия "Дойче веле" и полската Те Фау Пе дали Варшава може да разчита на помощта на Берлин в случай на руска агресия, Вадефул отговори: "Няма да се поколебаем и за миг".

"Ако територия на НАТО бъде нападната – а ако някой има съмнения, тук става дума единствено и само за Русия – германските войници веднага ще защитят всяка педя земя. Това е задължение. И то ясно и недвусмислено", добави той.

Вадефул изтъкна тясното сътрудничество с Полша, което е намерило отражение и в сключеното вчера между двете държави отбранително споразумение. Двете страни, каза той, имат обща задача да бранят Европа от руската заплаха. "Ние сме заедно. И няма да позволим да бъдем разделени."

Помолен да коментира опасенията на Полша да не бъде пренебрегната при възможни преговори с Русия за прекратяване на войната в Украйна в рамките на така наречения формат Е-3 – Германия, Франция и Великобритания – Вадефул посочи, че този формат няма да предприеме нито една стъпка без полско съгласие.

Според германското правителство новото военно споразумение подчертава ангажимента към общата отбрана в рамките на ЕС и НАТО.

Полша и Германия възнамеряват да си сътрудничат по-тясно и в развитието на военните способности и отбранителната промишленост. Предвидени са и общи военни учения.

(БТА)