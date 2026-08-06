Керемедчиев: Заплахата в Иран остава, а преговорите се водят задкулисно

Разнопосочна информация идва от САЩ и Иран - американският президент Доналд Тръмп твърди, че би предпочел да сключи споразумение, за да се избегнат ненужни жертви. Тръмп твърди, че преговорите продължават, но не знае какво ще се случи по-нататък. Информациите, които идват от Иран обаче са противоположни.

Международната обстановка коментира бивпият зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев в предаването “България сутрин”.

"Споразумението беше залегнало в плана, подписан от САЩ и Иран, то даде глътка въздух. Основният проблем е, че не ни връща в първоначална ситуация за свободно корабоплаване. Иран и Оман преговарят за взаимна собственост върху най-тясната част от пролива и маршрути през определените държави. Ако не преминат по тези маршуити, могат да бъдат легитимни цели за Иранската революционна гвардия. САЩ категорично няма да приемат това, държавите от Персийския залив са на нокти", обясни експертът.

Керемедчиев добави, че преч вчерашния ден през Ормузкия проток са минали два кораба от 120 преди започването на войната.

Ситуацията е критична

Бившият зам.-министър изтъкна още, че в Иран икономическата ситуация е изключително тежка, а хиперинфланцията е факт. 15% пък е месечната инфлация.

Ситуацията е по-лоша от тази при масовите протести с хиляди убити в Иран, но в момента няма енергия за нови протести, защото иранските управляващи хитро вкарват Израел в преговорния процес, обърна внимание Керемедчиев.

Дипломатът подчерта, че иранската икономика се задъхва. “САЩ опитват пълна блокада и икономическо изтощаване и задушаване на Иран. САЩ отказват директни преговори. Пакистан, Оман и Катар опитват да посредничат между САЩ и Иран”.

Пред Bulgaria ON AIR Керемедчиев допусна, че възобновяването на ударите от САЩ може да ескалира и да се насочат към удари по енергийната инфраструктура на Иран.

Стратегията на САЩ

"Тръмп обяви 44 пъти, че САЩ са излезли победител в тази война, което е далеч от истината. Не се вижда рязко подобрение в преговорния процес. Стратегията на САЩ действа доста забавено, защото Иран намира нови начини за износ на петрол. Ударите на хутите по кораби разширяват конфликта", разясни Керемедчиев.

Той отбеляза, че трудно се комуникира с новия ирански лидер Моджтаба Хаменей, а по-умерените изказвания веднага биват изтеглени настрани. Дипломатът е на мнение, че преговорите вървят задкулисно, а основната задача е да не се покаже слабост.

Нотата на Иран към България

Керемедчиев коментира и предупрежденията, които Иран изпрати към страната ни. Анализаторът припомни, че подобни ноти с предупреждение има не само до България, но и до други държави.

"За момента няма заплаха за държавите, които осигуряват логистична подкрепа, тъй като Иран се е насочил към държавите от Персийския залив. Всички други територии са хипотетични за директен удар, но е възможно активирането от Иран на спящи клетки", коментира Керемедчиев.

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