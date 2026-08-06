Скандално: Шофьор на рейс остави дете със СОП на жегата

Шофьор свали дете със специални потребности от автобус, защото му е изтекла картата. Инцидентът е станал на 4 август в Долна Митрополия, съобщава ОДМВР-Плевен.

Момче на 17 години се е качило на автобуса за селото, но картата за пътуването е била изтекла. Детето не е имало пари в себе си за билет, а шофьорът го е свалил и оставил на жегата. Наложило се е намеса на полицаите.

17-годишният останал сам край пътя и тръгнал пеш по междинния участък в екстремната жега. Веднага след подаден сигнал в полицията от бащата на непълнолетния, че няма връзка с него и не знае къде е, е организирана издирвателна операция.

Два екипа от 10 полицаи предприели обхождане на опасната местност. Търсенето било изключително рисково, тъй като районът се отличава с труден и пресечен терен, както и с наличието на множество реки и язовири – сериозна опасност за дезориентирано дете, добавя bTV.

Изплашено и обезводнено

Търсенето на детето със СОП продължило повече от да часа, но около 15 часа момчето било намерено край пътя за село Староселци - силно уплашено и обезводнено.

На място веднага са повикани медици, които са прегледали детето и са му оказали необходимата помощ.

Бащата на момчето изказва своята огромна благодарност към екипите на РУ Долна Митрополия за светкавичната реакция, човечността и всеотдайността, благодарение на които синът му е открит невредим.

От ОДМВР - Плевен споделят, че действията на водача свалил детето от превозното средство, са изцяло неправомерни.

По случая се извършва проверка.