Продължават арестите след смъртта на жената, скочила без въже в пропаст

Още трима заподозрени бяха арестувани в Бразилия седмица, след като млада жена загина при инцидент със скок с бънджи.

Ръководещият разследването полицейски началник Андреа Леви заяви, че са се появили индикации за укриване на доказателства, след изчезването на записващо устройство, което жертвата е носела по време на скока.

Тримата задържани в събота — 29‑годишна жена и двама мъже на 25 и 27 години, са част от екипа, отговарящ за организирането и провеждането на скока, съобщи полицията.

Издадени са временни заповеди за арест за първоначален срок от пет дни. Съдът е разрешил и обиски, както и изземване на мобилни телефони, електронни устройства и други доказателства.

Разследващите заявиха, че има индикации за възможно изтриване на цифрово съдържание след инцидента. Разследването се води по подозрение, че отговорните лица може съзнателно да са приели риска от смъртта на жената. Властите проверяват и възможно възпрепятстване на правосъдието.

Младата жена падна около 40 метра на 13 юни от неизползвания мост "Понте до Ескелето" между градовете Лимейра и Кордейрополис в щата Сао Пауло. Видео кадри показват как членове на екипа на организатора я избутват от платформата за скок, въпреки че обезопасителното въже е било оставено незакрепено върху платформата.

Тримата инструктори, задържани в деня на инцидента, остават в ареста. Екипът все още не е успял да обясни как се е стигнало до фаталната грешка.

Изчезването на камерата, която 21‑годишната жена е носела по време на скока, обърква разследващите от дни. Полицията продължава да търси устройството, което се смята за важно доказателство за възстановяване на случилото се.

Очевидец е казал пред новинарския портал G1, че след удара е видял член на екипа на организаторите да сваля устройството от тялото на жертвата.

Случаят, който потресе Бразилия

21-годишната жена загина, след като инструктори ѝ помогнали да скочи от изоставен мост в Сао Пауло, без да закачат въжето ѝ.

Кадри от инцидента се разпространиха масово в социалните мрежи. На тях се вижда как жената е отнесена до ръба на моста в събота, след което е пусната да скочи.

Инцидентът е станал на моста Понте до Ескелето, известен още като "Моста на скелета", на границата между градовете Лимейра и Кордейрополис във вътрешността на щата Сао Пауло.

Във видеото, публикувано в социалните мрежи, двама мъже с бели каски държат Родригеш де Фрейтас за ръцете, а трети е зад нея и държи краката ѝ. Когато тя е пусната от моста, човек отстрани започва да крещи на инструкторите да закачат въжето ѝ.

Какво е rope-jumping?

Rope-jumping е екстремен спорт, различен от бънджи скока. При него се използват катерачни въжета с малка разтегливост, които превръщат падането в хоризонтално махаловидно движение. При бънджи скока, за разлика от това, се използва еластично гумено въже, което създава вертикално подскачащо движение.

Именно затова правилното обезопасяване е ключово - въжето трябва да поеме падането и да промени траекторията на тялото, вместо човекът да пада свободно.