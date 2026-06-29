Казармата в Сърбия задължителна от догодина

Сръбският президент Александър Вучич обяви, че през март 2027 година ще започне обучението на първите наборници в редовна военна служба, предава ТАНЮГ.

Надеждата на Вучич е, че обучението на първите войници „ще допринесе за по-голяма отговорност и сериозност сред младите хора“.

По-рано тази година той обяви, че задължителната военна служба ще бъде въведена през декември 2026 г. или март 2027 г. и ще продължи 75 дни. Въвеждането на задължителна военна служба трябва да бъде одобрено от сръбския парламент чрез приемане на закон.

През септември 2024 г. правителството на Сърбия одобри връщане на военната служба и въведе промяна в продължителността ѝ – 75 дни, вместо една година, както беше по-рано.