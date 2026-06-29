Анди Бърнам се готви да представи икономическата си визия за страната

Анди Бърнам ще очертае икономическата си програма в първата си голяма реч, откакто се завърна в Уестминстър, докато се готви да стане министър-председател през следващите седмици, съобщава The Independent.

Почти сигурният наследник на Киър Стармър на "Даунинг стрийт" 10 ще "ускори темпото“ по ключови въпроси като децентрализацията в първите седмици на премиерския си мандат.

Очаква се обръщението му да е днес, седмица след като положи клетва като депутат след победата си на частичните избори в Мейкърфийлд, да изложи визията си за радикално децентрализиране на властта и финансовия контрол далеч от Уайтхол.

Анди Бърнам отдавна се застъпва за децентрализация на правомощията към местните власти и се твърди, че планира да стимулира икономическия растеж, като предостави на регионалните кметове по-големи правомощия по отношение на социалните жилища, социалните помощи и образованието след 16-годишна възраст.

Плановете му са подобни на тези, изложени в книгата му "Head North“, която се застъпва за "по-балансиран подход, при който на общините и кметовете също се раздават карти“.

В икономически план бъдещият премиер залага на засилване на държавния контрол върху ключови обществени услуги, включително енергетика и водоснабдяване, както и на мащабна програма за строителство на социални жилища и инфраструктура извън Югоизточна Англия. Целта според неговия екип е възстановяване на индустриалната база на страната и повишаване на жизнения стандарт.

Бърнам ще представи и реформа в образованието, насочена към по-висок престиж на техническите специалности, както и промени в обществените поръчки, които да стимулират британски компании пред чуждестранни доставчици. Част от стратегията е и за намаляване на младежката безработица и неучастието ѝ в образование и труд, наричано "изгубеното поколение".

Според The Times Бърнам ще защити тезата, че плановете му са от полза за цялата страна и ще помогнат за преодоляване на икономическите дисбаланси между Северна и Южна Англия.

Бъдещ състав на кабинета

Междувременно Бърнам продължава да обмисля състава на бъдещия си кабинет. Изглежда все по-вероятно настоящият финансов министър Рейчъл Рийвс да не запази поста си. Сред потенциалните кандидати за неин наследник са министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд и министърът на енергетиката Ед Милибанд.

Според публикации в британските медии необичаен съюз между представители на синдикатите и финансовите среди е предупредил Бърнам да не назначава Милибанд за финансов министър, тъй като смята, че политиките му за постигане на въглеродна неутралност могат да навредят на икономиката.

Мнозина депутати от Лейбъристката партия гледат с по-голям оптимизъм към бъдещето на партията, отколкото през последните месеци, отбеляза The Guardian. Въпреки това сред тях остават опасения, че Бърнам е недостатъчно подготвен за управление и че посоката, в която възнамерява да поведе страната, все още не е напълно ясна.

Основното предизвикателство пред Бърнам ще бъде да преодолее проблемите, които преследваха Стармър - слабия икономически растеж, влошените обществени услуги и нарастващите разходи за живот.