Мъж се самозапали и почина пред централата на ООН в Ню Йорк

Мъж се самозапали пред централата на Организацията на обединените нации (ООН) в Ню Йорк снощи и почина от раните си, съобщи Нюйоркският полицейски департамент, цитиран от АФП.

Инцидентът е станал в 18:32 ч. местно време на Първа авеню и 42-ра улица, а мъжът е обявен за починал в болницата "Белвю“. Мотивът засега е неизвестен, а разследването продължава. Вестник New York Post съобщи, че мъжът е носел тибетски флаг, но АФП не успя да потвърди тази информация независимо. ООН не отговори на искане за коментар.

Предполага се, че мъжът се е самозапалил в знак на призив за независимост, добавя Ройтерс.

Говорител на полицията в Ню Йорк заяви, че служители на реда, отзовали се на сигнал за спешен случай, подаден в четвъртък около 18:30 ч. източно време, са открили мъжа тежко обгорял.

"Гласът на Тибет“, медиен канал на тибетци, съобщи, че тибетският активист Логба Рангзен "се е самозапалил пред централата на ООН в Ню Йорк след апел на живо за независимост и единство на Тибет“.

Той е бил шофьор на Uber и е отишъл на мястото на инцидента с тибетско знаме, съобщи местният новинарски сайт amNewYork. Уебсайтът цитира колегата си шофьор на Uber Лобсанг Палджор, който казва, че познава Рангзен от събирания в тибетската общност. Палджор каза пред новинарския уебсайт, че Рангзен "е бил разгневен от ограниченията, които китайското правителство е наложило на неговите сънародници“.