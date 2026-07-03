Нов Arleigh Burke Flight III: САЩ се готвят за края на една емблематична корабна програма

Huntington Ingalls Industries официално започна производството на тринадесетия разрушител от клас Flight III Arleigh Burke, бъдещият USS John F. Lehman, който е силно подобрен вариант на дизайн от късната епоха на Студената война, който в момента включва почти целия надводен боен флот на ВМС на САЩ. Flight III е най-новата и най-способна еволюция на дизайна на класа Arleigh Burke и включва значителни подобрения във въздушната и противоракетната отбрана, като същевременно запазва доказания корпус и система за задвижване на по-ранни кораби. В основата на тези подобрения е интегрирането на новия радар за въздушна и противоракетна отбрана AN/SPY-6(V)1, който е съчетан със системата за бойно управление Aegis Baseline 10. Заедно тези системи осигуряват значително подобрени способности за откриване, проследяване и ангажиране срещу съвременни заплахи, включително балистични ракети, крилати ракети, усъвършенствани самолети и все по-сложни въздушни атаки.

Военноморските сили на САЩ въведоха в експлоатация първия си разрушител от клас Flight III Arleigh Burke, USS Jack H. Lucas, през декември 2025 г., като оттогава плавателният съд беше определен като кораб за първоначални оперативни тестове и кампания за оценка на клас Flight III, пише MWM. Разработвайки възможностите на новата радарна система и по-специално нейната по-висока степен на автоматизация, главният сонарен техник Никълъс Седерблом отбеляза по това време:

"Това е като да преминете от флип телефон към iPhone... Той извършва обажданията, изпраща текстови съобщения, но прави много повече. И преминавайки от тази система към изграждането на разширени възможности, това, което имаме в момента, определено е много повече. Никой друг не е правил това. USS Jack H. Lucas изглежда като всеки друг разрушител... Имаме същите оръжейни системи отвън, но това е вътрешният компонент и самите хора са тези, които го правят различен. Ние обучаваме следващото поколение да върви напред с нашия нов SPY-6, с нашата базова линия 10, като нашите инженерни заводи трябва да доставят всички на борда на кораба, за да стигнем там, където трябва да отидем", добави той.

В момента Huntington Ingalls Industries има пет разрушителя от клас Flight III Arleigh Burke в процес на изграждане,

докато други седем кораба остават в по-ранни етапи на планиране и доставка на материали. Новият разпределен корабостроителен модел на фирмата има за цел да ускори производството на разрушители, като същевременно облекчи недостига на работна ръка. Вместо да произвеждат всяка структурна секция в Pascagoula, шест партньорски корабостроителници в Тексас, Луизиана, Мисисипи и Флорида произвеждат основни корпусни модули за военния кораб, които по-късно ще бъдат транспортирани до Ingalls за окончателно сглобяване и системна интеграция. Според Huntington Ingalls този подход разширява промишления капацитет, като използва наличната работна сила и съоръжения в корабостроителния сектор на САЩ, като същевременно позволява на фирмата да се концентрира върху най-технически взискателните етапи на строителството. Фирмата очаква да аутсорсне повече от 2,5 милиона работни часа работа в корабостроенето през 2026 г. в рамките на стратегията си за разпределено производство.

Предвижда се USS John F. Lehman да бъде 83-ият разрушител от клас Arleigh Burke, който ще бъде въведен в експлоатация, като първият кораб от този клас, USS Arleigh Burke, е бил заложен през 1988 г. и пуснат в експлоатация през юли 1991 г. Значителни въпроси все повече се повдигат по отношение на жизнеспособността на корабите срещу противници от равностойно ниво, и особено значително по-новия тип Разрушители от клас 052D и тип 055, които формират гръбнака на надводния боен флот на Китайската народноосвободителна армия. Докато Китай преди това беше изолиран като единственият потенциален противник, разполагащ с равностойни разрушители, Северна Корея през юни 2025 г. въведе в експлоатация първия си разрушител, Choe Hyon, с изключително усъвършенстваните способности на кораба срещу корабоплаване, в много отношения далеч надхвърлящи тези на класа Arleigh Burke. Ръководството на страната обяви планове за по-големи 8000-тонни и 10 000-тонни разрушители.

Комитетът по въоръжените сили на Сената на САЩ през юни нареди на Военноморските сили да продължат да разработват програмата за разрушители от следващо поколение DDG(X), като възможностите на китайския клас Type 055 по-специално се считат за основен фактор, стимулиращ опасенията относно неадекватността на класа Arleigh Burke, най-вече много ограничения му оставащ потенциал за модернизация. Така се очаква USS John F. Lehman да бъде един от последните кораби от клас Arleigh Burke, които ще бъдат заложени. Производството на разрушители в САЩ в момента е ограничено до приблизително 1,6 кораба на година, в сравнение с два на година в Северна Корея и приблизително шест до осем на година в Китай.