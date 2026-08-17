Как да поискате повишение на заплатата?

Да поискате повишение на заплатата може да ви се струва толкова неудобно, колкото и първата среща. Но истината е, че никой няма да оцени труда ви, ако първо вие самите не го направите. Проучванията показват, че жените преговарят за възнаграждението си значително по-рядко от мъжете - често от страх да не изглеждат нахални или неблагодарни. Добрата новина е, че преговорите са умение, което се учи. Ето седем изпитани трика, които наистина работят:

Изберете перфектния момент - времето е всичко

Не започвайте разговора, когато шефът ви току-що е излязъл от тежка среща или компанията е в криза. Най-добрият момент е, когато току-що сте приключили успешен проект, надхвърлили сте целите си или сте поели нови отговорности. Календарът също има значение: в повечето фирми бюджетите за заплати се планират в края на фискалната година или в началото на тримесечието. Проучете кога вашата компания прави преглед на възнагражденията и поискайте срещата поне месец по-рано. Един конкретен съвет от кариерните експерти: задайте среща в сряда или четвъртък сутрин - тогава хората са най-спокойни и най-отворени за дискусии.

Направете си „досие на успеха“ - говорете с цифри, не с чувства

Най-честата грешка е да дойдете на срещата с думите „Работя много“ или „Имам нужда от повече пари“. Това са субективни твърдения. Вместо това представете конкретни факти: как сте увеличили продажбите с 15%, спестили сте 10 часа седмично чрез оптимизация или сте удвоили ангажираността в социалните мрежи. Създайте списък с постиженията си за последните 6-12 месеца, подкрепени с числа, дати и резултати. Отпечатайте ги и ги сложете на масата по време на разговора - този жест показва, че сте сериозни и подготвени. Цифрите винаги печелят битката срещу общите приказки.

Научете пазарната си стойност - знанието е сила

Преди да влезете в стаята, трябва да знаете колко струва вашата позиция на пазара. Говорете с рекрутъри от вашия бранш и попитайте какви са заплатите за някой с вашия опит. Когато знаете реалната си пазарна стойност, няма да поискате твърде малко от притеснение и няма да излезете с нереалистично висока сума. Освен това, когато кажете „Според пазарните данни, професионалист с моите отговорности получава между X и Y евро“, разговорът мигновено се превръща от лична молба в бизнес дискусия.

Източник: Как да поискате повишение на заплатата - 7 трика, които работят