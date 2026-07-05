Три поредни победи: Никола Цолов пише история във Формула 2

Никола Цолов записа впечатляващ дубъл на "Силвърстоун", след като спечели и основното състезание от уикенда във Формула 2.

След победата си в съботния спринт на легендарната британска писта, днес българинът отново беше над всички. С перфектна тактика и отлично управление на темпото той доминира в надпреварата и увеличи преднината си на върха в генералното класиране.

Цолов вече има 141 точки, докато основният му конкурент за първото място Габриеле Мини е със 124.

Българинът стана първият пилот с три поредни победи от Давиде Валсеки през 2012 г. в GP2 сериите. Освен това Цолов повтори и постижение на Люис Хамилтън отпреди 20 години - британецът също печели спринта и основното състезание на "Силвърстоун" в рамките на един уикенд в GP2.

В основното състезание Цолов потегли от третата редица, но още в първите обиколки спечели три позиции. След това българският пилот контролираше темпото и се възползва от по-доброто управление на гумите, за да настигне и изпревари ранния лидер Куш Майни.

Цолов пресече финала с аванс от 3,2 секунди пред Рафаел Виягомес, който избра различна стратегия с по-дълъг първи стинт на твърди гуми. Трети завърши Майни.

В зоната на точките влязоха още Алекс Дън, Рафаел Камара, Габриеле Мини, Ноел Леон, Роман Билински, Джошуа Дюрксен и Тасанапол Интрапувашак.

Следващият кръг от шампионата ще се проведе след две седмици на пистата "Спа" в Белгия, пише БГНЕС.