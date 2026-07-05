Производството на прочутото вино на Санторини се срина

Климатичните промени все по-осезаемо засягат едно от емблематичните вина на Гърция. На остров Санторини реколтата от прочутия бял сорт грозде Асиртико се е сринала драстично – от около 2500 тона през 2022 г. до едва 500 тона през миналата година. Причината са три поредни години на екстремни горещини и продължителна суша, които поставят местното лозарство под сериозен натиск.

Според винопроизводители рекордно високите температури и липсата на достатъчно валежи не само свиват добивите, но вече унищожават и стари лозови масиви, устоявали десетилетия на неблагоприятни условия. Секторът предупреждава, че ако климатичните тенденции се запазят, бъдещето на емблематичното вино от Санторини може да бъде сериозно застрашено.

Винопроизводителят Янис Бутарис сочи изсъхнало лозово растение от сорта "Кулура", оформено като кошница, за да предпазва гроздето от изтощителното лятно слънце. Растението е издържало 90 години, но в крайна сметка е било унищожено от жегата и сушата, пише Ройтерс.

Нейната съдба подчертава нарастващия проблем на Санторини,

където оскъдните валежи и изгарящите температури от 2023 до 2025 г. са повишили цената на гроздето, са намалили производството на вино и са засилили опасенията относно водоснабдяването – проблем, който засяга голяма част от Гърция, тъй като климатичните промени правят летата по-горещи, а валежите – по-непредсказуеми.

Бутарис, винопроизводител от шесто поколение, който управлява винарната Domaine Sigalas, която сега е част от семейството винарни „Kir-Yianni“, тества пилотен проект съвместно с местните власти и учени за използване на отпадъчни води от домакинства и хотели за напояване на лозята.

Казват, че тази практика, използвана и в Калифорния, би могла да бъде по-устойчива и енергийно ефективна, отколкото черпенето на вода от скъпи инсталации за обезсоляване.

Бутарис тества също така засаждането на лози в редове, а не разпръснати по традиционния начин, за да направи напояването по-ефективно, както и събирането на вода от атмосферата. При този метод влагата от въздуха се улавя в хидрогели, а след това се извлича под формата на вода с помощта на топлина, генерирана от слънчеви панели.

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Лозарите са в центъра на по-широка борба за земя и вода в Гърция.

Производството на прочутото сорт грозде „Асиртико“ от Санторини спадна от 2 500 тона през 2022 г. до едва 500 тона миналата година. Винопроизводителите плащат на земеделските стопани 10 евро (11 долара) за килограм – цени, характерни за процъфтяващи региони като Шампан. В северна Гърция, където е по-хладно, килограмът се продава за едва 80 цента.

"Санторини достигна границата на драматичните условия през 2023 и 2024 г.", заяви Стефанос Кундурас, професор по лозарство в Университета „Аристотел“ в Солун. Той посочи, че температурите са били най-високите за последните 60 години.

Кундурас заяви, че винарският сектор може да стане по-малко устойчив в цяла Европа, особено в Средиземноморието, ако продължава да става все по-горещо и сухо.