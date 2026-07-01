Хари Кейн с исторически рекорд, Англия оцеля след обрат срещу ДР Конго

Хари Кейн отново доказа, че е големият лидер на Англия и поведе страната си към 1/8-финалите на Световното първенство. Капитанът на "трите лъва" вдъхнови тима за драматичен обрат срещу ДР Конго и с два гола донесе успеха с 2:1 на Мондиал 2026, след като европейците изоставаха в резултата до заключителния четвърт час. Нападателят първо възстанови равенството с типичния си голов нюх, а малко преди края нанесе решителния удар с феноменално изпълнение, оставяйки безпомощен вратаря на африканците, пише gol.bg.

С първото си попадение той изравни легендарния Пеле по голове на световни първенства, а с победния си удар изпревари Краля на футбола, записвайки името си със златни букви в историята на най-големия футболен форум.

Така Англия оцеля в изключително тежък мач срещу смелия тим на ДР Конго, а героизмът на Кейн за пореден път се оказа решаващ за амбициите на "трите лъва" към световния връх.

На 1/8-финалите Англия ще играе с един от домакините – Мексико, а победителят чака Бразилия или Норвегия на 1/4-финалите.

С първия съдийски сигнал ДР Конго показа, че няма да се прибира в собствената си половина,

а още в началните минути африканците играеха смело срещу Англия.

В 7-та минута африканците поведеха с великолепен гол. Шансел Мбемба центрира към далечната греда, където Джед Спенс изпусна Брайън Чипенга. Халфът на Кастейон овладя топката и с прецизен удар по тревата в долния ляв ъгъл не остави никакви шансове на Джордан Пикфорд за 1:0.

В добавеното време Лионел Мпаси окончателно се превърна в герой за своя тим. В 45+2-ра минута той спаси мощен удар с глава на Джуд Белингам, а в 45+6-та минута се намеси блестящо и след волето на Хари Кейн след центриране от корнер, запазвайки аванса на ДР Конго до почивката.

Англия започна вихрено втората част и още с подновяването на играта притисна ДР Конго дълбоко в собствената му половина в търсене на изравнително попадение.

Въпреки че африканците успяваха да се бранят организирано, Англия не намаляваше оборотите и продължаваше да обсажда наказателното поле на съперника. След поредица от атаки натискът най-накрая даде резултат в 75-та минута.

Букайо Сака, Еберечи Езе и Антъни Гордън, появили се от резервната скамейка, разиграха отлично, а Гордън центрира прецизно във вратарското поле, където Хари Кейн се извиси и с глава прати топката в мрежата за 1:1. При ситуацията Лионел Мпаси не се намеси убедително и за първи път в срещата беше преодолян.

С гола Кейн изравни Пеле по попадения на Световни първенства – по 12, а в 85-ата минута англичанинът изпревари Краля на футбола. Вратарят спаси тупалка на Белингам, атаката продължи и голямата звезда на Англия с феноменален удар донесе победата на европейците – 2:1.