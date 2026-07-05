В кадър: Франция не блестя, но свърши работата срещу Парагвай

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Световният вицешампион Франция се класира за четвъртфиналите на Мондиал 2026, след като победи Парагвай с 1:0 във Филаделфия. На 9 юли "петлите" ще срещнат Мароко, който по-рано отстрани Канада.

Единственият гол в мача отбеляза капитанът Килиан Мбапе, който реализира дузпа в 70-ата минута. Наказателният удар бе отсъден след намеса на ВАР за нарушение срещу влезлия като резерва Дезире Дуе.

Франция имаше превъзходство през по-голямата част от срещата, но дълго не успяваше да пробие защитата на Парагвай. Още преди почивката Усман Дембеле, Адриен Рабио и Жюл Кунде потърсиха гола, а вратарят Орландо Хил се отличи с ключови намеси.

Парагвай също опита да отговори, но рядко стигаше до чисти положения. Първото полувреме се превърна в едва третия елиминационен мач на световни финали от 1966 г. насам без точен удар към двете врати.

След почивката натискът на французите продължи. Ману Коне принуди Хил да избива в корнер, а малко по-късно падна и решаващият момент с дузпата. Мбапе не сбърка и вкара седмия си гол на Мондиал 2026, както и общо 19-и на световни първенства.

В края звездата на Реал Мадрид можеше да увеличи аванса на Франция, но Орландо Хил отново спаси няколко удара и запази резултата 1:0.

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