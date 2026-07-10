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Полицейски шеф за катастрофата на "Тракия": Мантинелите пак не са ефективни

10.07.2026 | 19:07 ч. 22
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Шефът на полицията в Бургас заяви, че не можем да останем равнодушни при поредната тежка трагедия на пътя, станала днес на 311-ия километър на автомагистрала "Тракия".

ТИР с бургаска регистрация, движещ се в посока към София, премина през мантинелата и навлизайки в насрещното пътно платно блъсна два леки автомобила, с които се придвижвали трима души. Един човек загина, а други двама са ранени. Пострадали са водачите и един от спътниците в двата автомобила. 

Това е пореден случай, при който мантинелите не изпълняват своята функционалност, заяви наблюдаващият прокурор на мястото на ицидента. 

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Тестовете на водача на ТИР-а са отрицателни за алкохол и наркотици. Взета е и кръвна проба. Това е дежа вю на случая в Ямбол, само че камионът не е бил натоварен. Предпазните съоръжения не са действали ефективно, заяви шефът на полицията. Предстои задържането на водача на ТИР-а и временно отнемане на свидетелството за управление. Причината е спукана гума, но изясняването на този въпрос ще стане след изготвянето на автотехническа експертиза, каза още шефът на полицията в Бургас. 

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