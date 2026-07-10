Певицата Лий-Ан Пинок е бременнна

Лий-Ан Пинок е бременна за втори път! 34-годишната певица, която беше част от Little Mix, съобщи щастливата новина в социалните мрежи. Във вторник вечера тя публикува в профила си в Instagram видео от музикално студио.

Но се вижда и друго. Изпълнителката е по карирана риза, която е вързана високо и така ясно демонстрира наедрялото си коремче.

"Докато една глава приключва, друга започва", написала е тя към своята публикация. И е поставила емотикон на бременна жена.

Лий-Ан веднага събра много поздравления от колеги, приятели и фенове.

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