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Певицата Лий-Ан Пинок е бременнна

Вече има близначки

10.07.2026 | 19:22 ч. 8
Певицата Лий-Ан Пинок е бременнна

Лий-Ан Пинок е бременна за втори път! 34-годишната певица, която беше част от Little Mix, съобщи щастливата новина в социалните мрежи. Във вторник вечера тя публикува в профила си в Instagram видео от музикално студио.

Но се вижда и друго. Изпълнителката е по карирана риза, която е вързана високо и така ясно демонстрира наедрялото си коремче.

"Докато една глава приключва, друга започва", написала е тя към своята публикация. И е поставила емотикон на бременна жена.

Лий-Ан веднага събра много поздравления от колеги, приятели и фенове.

Още по темата и кадрите вижте в teenproblem.net

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