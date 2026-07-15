Украйна получава френски Rafale: Ще променят ли баланса във въздуха?

Източници от френското правителство потвърдиха, че Украйна ще получи първите си 16 многоцелеви изтребителя Rafale, като доставките се очаква да започнат между 2028 и 2029 г., което отбелязва първото конкретно прилагане на партньорството в областта на отбраната, обявено през 2025 г. Френският президент Еманюел Макрон обяви, че обучението на пилоти и наземни екипажи ще започне през следващите месеци, за да се подготви Украйна за въвеждането на изцяло нов боен самолет в експлоатация, като същевременно предостави и първия конкретен график за доставка на програмата. Споразумението е резултат от двустранна декларация за отбрана, подписана от Франция и Украйна през ноември 2025 г., която очертава рамка за украинските ВВС да придобият до 100 изтребителя Rafale F4 до 2035 г., пише MWM. Доставката на първия транш от 16 самолета по този начин би представлявала важен етап към утвърждаването на Украйна като най-големия чуждестранен оператор на изтребители от този тип.

Придобиването представлява значителен ангажимент в промишлеността и обучението, тъй като въвеждането на изцяло нов тип изтребител изисква години подготовка, включително преоборудване на пилоти, обучение по поддръжка, разработване на логистика и създаване на запаси от резервни части и поддържаща инфраструктура. Удълженият период на подготовка ще позволи и на Франция да интегрира украински персонал в съществуващите програми за обучение на Rafale, като същевременно постепенно изгражда експертния опит, необходим за самостоятелно поддържане на операциите. Тъй като украинските военновъздушни сили вече експлоатират по-стария френски изтребител Mirage 2000, който има значителни общи черти с Rafale по отношение на инфраструктурата за поддръжка и оръжията, преходът може да бъде по-плавен, отколкото за други клиенти.

Очаква се Rafale да се сблъска със значителни ограничения спрямо най-новия руски боен самолет, изтребителя от пето поколение Су-57,

който съчетава характеристики с ниска видимост със значително по-голям планер, способен да носи много по-мощен радар, по-голямо количество гориво и по-тежък полезен товар с оръжия. Дори по-ранните руски изтребители Су-35С и Су-30СМ интегрират радари, няколко пъти по-големи от тези на Rafale, като същевременно се радват на големи предимства по отношение на бойния радиус, издръжливостта, товароносимостта, обхвата на взаимодействие въздух-въздух и летателните характеристики. Въпреки продължаващото ускоряване на темпа на растеж на флота от Су-57, Rafale все още ще представлява малко по-голямо предизвикателство за руските Въздушно-космически сили, отколкото настоящите до голяма степен остарели изтребители F-16, МиГ-29, Mirage 2000 и Су-27 на Украйна.

Въпреки френските амбиции да изнася Rafale широко в Европа, многократно демонстрираната неспособност на самолета да се конкурира на същото ниво с усъвършенстваните изтребители от пето поколение попречи на това да се осъществи. Rafale загуби всеки търг, в който се конкурира с F-35, като в резултат на това програмата разчиташе до голяма степен на продажби на страни, които по политически причини не могат да разглеждат F-35, като Индонезия, Катар и наскоро Украйна. Бойният потенциал на Rafale отдавна е поставян под въпрос и при първия му високоинтензивен боен тест през май 2025 г. между един и четири самолета, управлявани от индийските ВВС, бяха свалени по време на сражения с изтребители J-10C, доставени от Китай на пакистанските ВВС. Въпреки че J-10C е по-усъвършенстван от руските изтребители от четвърто поколение, самият той е значително по-ограничен по отношение на възможностите си от Су-57.