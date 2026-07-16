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Кои две стари проклятия сработиха и на този мондиал

Настоящ носител на „Златната топка“ не е печелил Световно първенство

16.07.2026 | 08:45 ч. 3
Снимка Ройтерс

Снимка Ройтерс

Две от най-големите проклятия на мондиалите сработиха успешно на на полуфиналите и на това Световното първенство.

Отборът на Англия претърпя поражение с 2:1 от Аржентина на полуфинала на Световното първенство през 2026 г. Мачът завърши 2:1. 

Така се потвърди първото от проклятията на  турнира:

никога отбор с чужденец старши треньор не е печелил Световното първенство.

Англия бе с треньор германеца Томас Тухел. А на финала ще участват отбори, водени от местни селекционери: Испания е тренирана от Луис де ла Фуенте, а Аржентина от Лионел Скалони.

В другия полуфинал беше потвърдено друго старо проклятие: настоящ носител на „Златната топка“ не е печелил Световно първенство. Няма да го направи и в настоящото издание. Усман Дембеле отпадна заедно с Франция и ще играе в мача за бронзовите медали. 

Финалът Аржентина-Испания ще се играе на 19 юли от 22:00 ч.

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