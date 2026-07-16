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САЩ налагат 25% мито върху вносни стоки от Бразилия

Бразилското правителство "не е преговаряло със САЩ добросъвестно

16.07.2026 | 09:08 ч. 1
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

САЩ планират да наложат 25% мито върху определени вносни стоки от Бразилия съгласно раздел 301 от Закона за търговията, заяви търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър, предава Ройтерс.

Мярката е резултат от едногодишно разследване, което стигна до заключението, че бразилските политики в областта на цифровата търговия, митата, интелектуалната собственост, достъпа до етанол и обезлесяването затрудняват търговията на САЩ, се посочва в изявление на Търговския представител на САЩ.

Ройтерс съобщи ⁠ден по-рано, че Бразилия се готви за налагането от страна на САЩ на нов 25-процентови мита върху хиляди вносни стоки от южноамериканската страна след месеци на интензивни, но до голяма степен безрезултатни преговори, като цитира трима души, запознати с въпроса.

"Днешната мярка е необходима, за да се противодейства на тези нелоялни търговски практики и да се гарантира, че американските работници и компании могат да се конкурират при равни условия", заяви Гриър.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че бразилското правителство "не е преговаряло със САЩ добросъвестно" и че президентът на Бразилия Луис Инасио Лула да Силва е "поставил собственото си его пред сключването на споразумение за благоденствието на бразилския народ".

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Бразилия ще бъде първата страна, срещу която ще бъде приложена новата тарифна стратегия на американския президент Доналд Тръмп, която се основава на раздел 301 от търговското законодателство на САЩ – разпоредба, която разрешава провеждането на разследвания относно предполагаеми нелоялни търговски практики.

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