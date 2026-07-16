САЩ налагат 25% мито върху вносни стоки от Бразилия

САЩ планират да наложат 25% мито върху определени вносни стоки от Бразилия съгласно раздел 301 от Закона за търговията, заяви търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър, предава Ройтерс.

Мярката е резултат от едногодишно разследване, което стигна до заключението, че бразилските политики в областта на цифровата търговия, митата, интелектуалната собственост, достъпа до етанол и обезлесяването затрудняват търговията на САЩ, се посочва в изявление на Търговския представител на САЩ.

Ройтерс съобщи ⁠ден по-рано, че Бразилия се готви за налагането от страна на САЩ на нов 25-процентови мита върху хиляди вносни стоки от южноамериканската страна след месеци на интензивни, но до голяма степен безрезултатни преговори, като цитира трима души, запознати с въпроса.

"Днешната мярка е необходима, за да се противодейства на тези нелоялни търговски практики и да се гарантира, че американските работници и компании могат да се конкурират при равни условия", заяви Гриър.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че бразилското правителство "не е преговаряло със САЩ добросъвестно" и че президентът на Бразилия Луис Инасио Лула да Силва е "поставил собственото си его пред сключването на споразумение за благоденствието на бразилския народ".

Бразилия ще бъде първата страна, срещу която ще бъде приложена новата тарифна стратегия на американския президент Доналд Тръмп, която се основава на раздел 301 от търговското законодателство на САЩ – разпоредба, която разрешава провеждането на разследвания относно предполагаеми нелоялни търговски практики.