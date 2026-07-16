Ескалация между САЩ и Иран: нови удари и предупреждение за "екзистенциална война"

САЩ нанесоха удари по иранските брегови отбранителни съоръжения и ракетни бази, след като отново наложиха морска блокада на пристанищата на страната. Иран отвърна с свои атаки, заплаши да прекъсне още повече регионалния износ на енергия и заяви, че се намира в „екзистенциална война“ със Съединените щати, предава Ройтерс.

Последната ескалация на напрежението настъпи дни след като крехкото примирие се провали в войната, започнала на 28 февруари с въздушни удари на САЩ и Израел срещу Иран.

Военните действия се засилиха, след като в събота късно вечерта Иран обяви, че е затворил Ормузкия пролив.

Военните операции също така пречат на корабите да преминават през тази жизненоважна артерия, по която преди войната се транспортираше около една пета от световните доставки на нефт и газ.

"Американските сили нанесоха удари по ирански командни центрове, обекти на противовъздушната отбрана, ракетни и безпилотни системи, както и съоръжения за брегово наблюдение", се посочва в изявление на CENTCOM от X.

Корпусът на ислямската революционна гвардия съобщи в сряда, че е нанесъл удари по американски военни цели в региона, включително в Бахрейн, Кувейт и Йордания.

Кувейт съобщи, че въоръжените му сили са пресекли четири ракети и 21 дрона от Иран.

Главният преговарящ на Техеран Мохамад Бакер Калибаф издаде изявление, в което заяви, че иранската сигурност зависи от поддържането на това, което той нарече "ирански договорености" в пролива.

"Ние сме в решаваща и екзистенциална война с Америка", заяви Калибаф.