Защо търговската война между Европа и Китай не може да бъде избегната?

През 2025 г. китайският лидер Си Цзинпин се опита да се възползва от агресивната политика на САЩ спрямо Европа, като представи Китай като отговорна алтернатива сред великите сили. В послание, изпратено по повод 50-годишнината от установяването на дипломатическите отношения между Китай и Европейския съюз, Си прикани Брюксел да обедини сили с Пекин, за да „защитава многостранността, да гарантира справедливостта и правосъдието“ и да „се противопостави на едностранчивостта и тормоза“. Въпреки възвишената реторика Пекин не предложи нищо съществено на европейците и не направи нищо, за да отговори на техните опасения относно нелоялните търговски практики, които заплашват големи сектори от европейската промишленост. Всъщност, вместо да търси помирение, китайският премиер Ли Цян наскоро отхвърли тревогите на европейците, притеснени от Китайски шок 2.0, като им каза да се съсредоточат вместо това върху Китайска възможност 2.0.

Ключовите лидери на ЕС, както и брюкселската бюрокрация, не се поддават на това. Те са стигнали до заключението, че самото оцеляване на основните европейски индустрии е застрашено от Китай. Първият "Китайски шок" описва опустошението на американската промишленост в сектори като мебелната, текстилната и металургичната промишленост, настъпило в началото на 2000-те години след присъединяването на Китай към Световната търговска организация. Новият "китайски шок" ще бъде различен. Той ще се случи предимно в Европа и ще бъде по-тежък, като ще опустоши развитите промишлени сектори, включително автомобилната промишленост, машиностроенето, химическата промишленост, фармацевтиката и зелената енергия – и ще доведе до огромна загуба на работни места.

Все по-често европейските лидери твърдят, че ЕС трябва да предприеме действия за защита на своите индустрии. Заплахата е толкова сериозна, че мерки, които преди няколко години бяха немислими, сега набират скорост. По-рано тази година, например, френското правителство предложи „въвеждането на ниво на защита, равностойно на обща митническа тарифа от около 30 процента спрямо Китай“. И макар Германия първоначално да се колебаеше, канцлерът Фридрих Мерц даде да се разбере, че е готов да предприеме действия срещу нелоялните търговски практики на Китай. Миналия месец всички лидери на ЕС, с изключение на Испания, възложиха на Европейската комисия да изготви варианти за действие.

Пълномащабна търговска война с Китай се превръща в реална възможност.

Европа в момента е единственият голям пазар с висока покупателна способност, който е широко отворен за китайски продукти. При слабото вътрешно търсене в Китай и много фирми, които се борят да реализират печалба, Пекин отчаяно се нуждае от европейския пазар. Вследствие на това Пекин вероятно ще направи всичко възможно, за да го запази отворен. Ако Брюксел иска да има шанс за успех в надвисващата търговска война, ще трябва да осигури максимално единство сред своите членове, както и широко сътрудничество с партньори, споделящи същите възгледи. Нито едното, нито другото ще бъде лесно. Но и двете ще бъдат необходими, ако Европа иска да запази индустриалната си база, която е жизненоважна за нейния просперитет и сигурност, пише Foreign Affairs.

Преди десетилетие европейската политика спрямо Китай се характеризираше със самодоволство. През 2015 г. Пекин публикува стратегията си „Произведено в Китай 2025“, която постави за цел да измести европейското индустриално лидерство. Малко европейци взеха тези амбиции на сериозно. Европейските индустриални лидери заемаха доминиращи позиции както на китайския пазар, така и в световен мащаб, и вярваха, че китайските конкуренти никога няма да успеят да ги настигнат с иновативните си продукти. Когато президентът на САЩ Доналд Тръмп започна търговска война с Пекин по време на първия си мандат, много европейци отхвърлиха неговата оценка за неустойчив търговски дефицит с Китай. Самодоволството продължи. През по-голямата част от мандата на администрацията на Байдън Брюксел изглеждаше по-загрижен от субсидиите за индустриалната политика в американския Закон за намаляване на инфлацията, от който се опасяваше, че ще постави европейската промишленост в неизгодно положение, отколкото от конкуренцията с Китай. Междувременно Пекин методично инвестираше милиарди в изграждането на своите промишлени лидери, за да се изправи срещу европейските конкуренти.

Постепенно за европейците стана все по-трудно да игнорират реалността, че Пекин се превръща в жесток конкурент. Възходът на китайските автомобилни компании беше особено притеснителен, което накара ЕС да наложи мита между 17 и 35 процента върху вноса на китайски електромобили в края на 2024 г. Когато Тръмп се завърна в Белия дом през януари 2025 г., Европейската комисия, подкрепена от Франция и други ключови държави-членки, искаше да сътрудничи с Вашингтон по отношение на политиката спрямо Китай. Те се надяваха на съвместни действия срещу нелоялните практики на Китай, вярвайки, че участието на САЩ ще подтикне нерешителните членове на ЕС да сътрудничат за по-строги мерки. Но те бяха отблъснати от Тръмп, който вместо това заплаши с търговска война с Европа, което отне голяма част от вниманието на Брюксел през 2025 г.

Въпреки това отклонение на вниманието, европейските политици и бизнес лидери затвърдиха позицията си спрямо Пекин. Търговският дисбаланс се задълбочава във всички сектори и по веригите на доставки, а алармените сигнали вече звучат. Цифрите са шокиращи. Делът на Китай в световното производство е нараснал от 6 процента през 2000 г. до около 30 процента. В същото време делът на ЕС е спаднал от 30 процента на 17 процента. От 2015 г. насам стойността на китайския износ за ЕС се е увеличила с 89 процента, като търговският дефицит се е увеличил четирикратно. Миналата година търговският излишък на Китай спрямо ЕС достигна приблизително 411 милиарда долара. Тази година се очаква само търговският дефицит на Германия да достигне 114 милиарда долара. Йенс Ескелунд, президент на Търговската камара на ЕС в Китай, сравни отношенията между ЕС и Китай с "гигантски контейнеровоз с дължина 400 метра, натоварен с 24 000 контейнера, пътуващ към Европа и връщащ се почти празен". Европейските промишлени играчи също губят пазарен дял в страни като Бразилия, Индонезия и Южна Африка, в които китайският внос наводнява пазара. А последиците в Европа вече са очевидни.

Китайският бизнес се възползва от динамична иновационна екосистема и от огромните икономии от мащаба на защитен вътрешен пазар. Но конкурентното предимство на Китай се основава и на огромни субсидии, както и на валута, която според оценки е подценена с между 16 и 30 процента. Неотдавнашен доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие стигна до заключението, че между 2005 и 2024 г. "китайските фирми са получавали средно от три до осем пъти повече държавна подкрепа, отколкото фирмите в страните от ОИСР". В същото време Пекин се е научил да използва европейските зависимости като оръжие. Китайското правителство разполага вече с цялостна правна рамка за контрол върху износа, значителен бюрократичен капацитет и информация за зависимостите на европейските вериги за доставки. И ще използва тези инструменти, за да се опита да принуди европейците да държат пазарите си отворени за стоки, произведени в Китай.

Идващият "китайски шок" ще бъде продължителен и ще бъде тежък. Всички основни европейски индустрии ще бъдат засегнати едновременно и подкопани от китайски конкуренти, с които не могат да се съревновават по отношение на цената. Цели индустрии могат да се срутят. Историята на германската и европейската соларна индустрия, чийто дял в световното производство спадна от 30 процента в началото на 2010-те години до 1 процент днес – главно поради възхода на китайските конкуренти – е предвестник на предстоящите събития. Но загубата на работни места в сравнително малката соларна индустрия беше поносима. Този път Европа рискува да загуби стотици хиляди работни места, а след като тези индустрии изчезнат, възстановяването им ще струва много скъпо. Освен това тази загуба на промишлен капацитет може да доведе до порочен кръг от засилена зависимост, която Китай след това ще може да експлоатира политически, за да превърне ЕС в свой васал. Ако тези индустрии не бъдат защитени от китайската конкуренция, целите на Европа за превъоръжаване вероятно ще станат невъзможни.

Днес вносът от Китай може и да е евтин. Но в бъдеще Пекин ще бъде в състояние да повиши цените на продуктите, изнасяни за Европа, уверен в това, че неговите компании са унищожили местната конкуренция.

Европа трябва да се подготви.

Като начало Европейската комисия трябва да изработи убедителна концепция за действие. Пропекинските гласове в Европа и китайската пропаганда са готови да атакуват всякакви решителни европейски мерки за търговска защита. Тези гласове – като англоезичния вестник Global Times и крайни европейски политици, сред които Жан-Люк Меленшон от Франция и Алис Вайдел от Германия – ще обвинят европейските лидери в безразсъдство, че са се впуснали в скъпа и невъзможна за спечелване битка с Пекин. Те също така ще твърдят, че като обвиняват Китай, европейските политици просто се опитват да прикрият собствените си провали.

За да противодействат на това, европейските официални лица трябва да подчертаят, че каналите за комуникация с Пекин са били и остават отворени, и че предпочитаният курс на действие остава постигането на договорено споразумение. Това би трябвало да накара Пекин да пребалансира икономиката си, за да увеличи вътрешното търсене, да прекрати нелоялните субсидии и да позволи на китайската валута да се поскъпне. Препятствието пред това споразумение не е Европа. Това е китайското ръководство и е от решаващо значение европейските избиратели да разберат, че Брюксел трябва да предприеме действия, за да принуди Пекин да влезе в сериозни преговори. Избирателите също трябва да разберат, че мерките за търговска защита са жизненоважна икономическа адаптация към враждебна глобална среда. Ограниченията биха спечелили време на европейците да реализират далековидни програми за съкращаване на разходите и бюрокрацията, задълбочаване на вътрешния пазар, насърчаване на иновациите и позициониране на ЕС като лидер в индустриалното внедряване на изкуствения интелект. Обществото трябва да бъде убедено, че нищо от това не може да се осъществи без защита на европейската промишлена база. Лидерите на ЕС трябва да подчертаят, че вътрешните реформи и защитата срещу нелоялната конкуренция са двете страни на една и съща монета.

Пекин се е научил да използва европейските зависимости като оръжие.

Европейските политици трябва също така да привлекат колкото се може повече съмишленици, които да обединят сили в борбата срещу нелоялните китайски търговски практики. Япония и Южна Корея, които също са заплашени от китайската конкуренция, са обещаващи варианти. Същото важи и за Бразилия, Малайзия и Турция, които вече са предприели мерки срещу наплива на евтин китайски внос. Тази коалиция трябва да се споразумее да прилага едни и същи мита и общи стандарти за икономическа сигурност, за да се осигури по-голямо влияние върху Пекин. Такова координиране ще гарантира също така, че никоя страна няма да се изправи пред конкурентно неравенство.

Най-чистият отговор би бил всеобщо изравнително мито, за да се компенсира предимството от нелоялната конкуренция. Но това е и най-малко практичният политически вариант, тъй като е малко вероятно онези държави-членки на ЕС, които са изправени пред концентрирано китайско лобиране и заплахи за ответни мерки, да одобрят такава мащабна мярка. Като практична алтернатива ЕС трябва да въведе това, което Андрю Смол е нарекъл „изкуството на роя“. Той призовава за „защитни мерки срещу нарастващия внос, по-широко провеждане на разследвания за субсидии, инструменти за обществени поръчки, прилагани в различни сектори“ и „систематично провеждане на одити за безопасност и сигурност на продуктите“. “ Използвани като разпръснат рой, тези мерки са по-трудни за справяне от страна на Пекин и имат потенциал да смекчат въздействието на „китайския шок“, като забавят скоковете на вноса и намалят зависимостта. Европа може да отвори пазара си за партньори по свободна търговия на принципа на реципрочността, при условие че участниците прилагат договорени ограничения върху китайския внос. Същевременно ЕС трябва да освободи партньорите по свободна търговия от мерките, прилагани срещу скоковете на китайския внос.

Европейската комисия (ЕК) и държавите-членки трябва да се подготвят за китайски ответни мерки, като проучат и се подготвят за различни сценарии на ескалация. Държавите-членки трябва да се ангажират с бързото активиране на Инструмента срещу принудата, който позволява на Комисията да избере инструменти за противодействие на китайските принудителни мерки. Когато се наложи, ЕС трябва да може да използва като оръжие китайската зависимост от Европа, например чрез затягане на ограниченията върху производството и обслужването на полупроводници или чрез въвеждане на експортен контрол върху компоненти за самолети. Прекъсването на достъпа до европейския пазар ще бъде мощен инструмент, тъй като ще действа като сериозен шок за търсенето в китайските експортни отрасли, влошавайки икономическите проблеми на Китай и ускорявайки дефлационната му спирала. Пекин вероятно ще се опита да приложи тактиката "разделяй и владей", като нанесе непропорционално тежки удари върху избрани държави-членки, с надеждата да разцепи единството на ЕС. Комисията в момента правилно разработва механизъм за солидарност, който ще помогне за частично компенсиране на онези страни и сектори, които са избрани за ответни мерки.

Европа не се отказва от световната търговия. Всъщност ЕС наскоро подписа търговски споразумения с Австралия, Индия и Меркосур. Промените в нагласата на Брюксел по-скоро сигнализират за отказ от убеждението, че Европа може да се справи с конкуренцията от страна на китайския авторитарен държавен капитализъм, като поддържа пазарите си отворени. В тази промяна Брюксел и Вашингтон вече са на една линия, а това представлява огромна възможност за Съединените щати.

Единственият начин Вашингтон да се съревновава с китайския план за глобално господство в производството е чрез мащаба на съюзниците, а Европа е съществен компонент на всяко подобно усилие. В области като специализираните химикали и полимерните междинни продукти европейските производители предлагат единствената алтернатива на китайските производители. Загубата на тази алтернатива би навредила на Съединените щати, като ги направи зависими от китайски продукти. Участието на САЩ в тези усилия е и в преобладаващ интерес на Брюксел. Присъединяването на САЩ укрепва коалицията и — като премахва заплахата от тотална търговска война с Вашингтон — позволява на Брюксел да бъде по-смел в действията си срещу нелоялната конкуренция от страна на Китай. Всъщност просветеният собствен интерес предоставя солидни основания за сътрудничество между САЩ и ЕС по отношение на Китай. Но Тръмп неведнъж е действал против този собствен интерес, насочвайки се срещу европейските съюзници, а не срещу Пекин. Той трябва да промени курса си, ако иска да запази дългосрочната способност на САЩ да се противопостави на огромната китайска индустриална мощ.

Но Брюксел не може да чака Тръмп да прозре. Поддържането на статуквото между Китай и Европа вече не е вариант. Пекин изглежда вярва, че европейците в крайна сметка ще се предадат, и вследствие на това не предлага никакви сериозни отстъпки, за да отговори на европейските опасения. Без подходяща подготовка и координация ЕС е изправен пред съвсем реалната перспектива да бъде решително победен в търговска конфронтация с Китай. Сценарият лесно може да се предвиди: Китай би могъл да отговори на европейските мита, като прекъсне доставките на ключови суровини за промишленото производство. Това би оставило Европа изолирана и би принудило нейните избиратели, които не са склонни да поемат разходите от ескалацията, да окажат натиск върху лидерите си да отстъпят. Ако това се случи, това би укрепило онези пораженчески настроени гласове в Европа, които вече твърдят, че европейците просто трябва да се подчинят на един китайско-центричен ред. Но тази възможност не е предопределена. Всъщност единственото нещо, по-лошо от риска от поражение, е рискът да се остави ценната и способна индустриална база на Европа просто да атрофира. Времето е малко, но Брюксел все още може да се бори.